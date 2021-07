Dopo Amici 20 il loro amore continua: Giulia Stabile e Sangiovanni si stanno godendo le vacanze insieme, ecco il dolcissimo post!

Si sono conosciuti nella scuola di Amici di Maria de Filippi: Giulia Stabile e Sangiovanni sono diventati i protagonisti dell’edizione conclusa pochi mesi fa, la ventesima. La ballerina ha vinto il talent arrivando in finale proprio con Sangio, che nel corso dell’avventura è diventato anche suo fidanzato. I fan del programma sono letteralmente innamorati di loro, così dolci, spontanei e con tanto talento. Dopo qualche settimana separati, ora si stanno godendo le vacanze estive insieme: sono arrivate le prime immagini! Guardate cosa ha pubblicato Giulia nelle ultime ore.

Giulia Stabile e Sangiovanni dopo Amici 20: i fan esplodono di gioia

Giulia Stabile e Sangiovanni sono in vacanza insieme. Dopo l’esperienza insieme ad Amici di Maria de Filippi, la ballerina ed il cantante continuano la loro love story insieme, tra successi lavorativi ed attimi di felicità.

Un momento felice l’hanno condiviso con i loro milioni di fan: Giulia ha condiviso diverse ore fa una IG story con il suo Sangio. Guardate che dolcezza:

La ballerina ed il cantante dopo Amici hanno avuto qualche momento ‘distanti’ a causa della lontananza: “Quando Amici è finito è stato difficile non stare più accanto a Giulia come prima. Io sono tornato dalla mia famiglia e lei dalla sua. Ci sentivamo, ma mi mancava moltissimo” ha confessato Sangio. Noi rivedremo presto la ballerina ad AMici di Maria de Filippi: la vincitrice del talent nell’ultima edizione andata in onda sarà la nuova ballerina professionista di Amici. La notizia è davvero magnifica: continueremo a guardar Giulia ballare.

