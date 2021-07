È stato il simpaticissimo insegnante di Amici per circa 17 anni, ve lo ricordate? È trascorso molto tempo dal suo “addio”: eccolo oggi.

Correva esattamente l’anno 2001 quando, per la prima volta in assoluto, Maria De Filippi si metteva al timone di un talent che permetteva a dei giovanissimi talenti, specializzati in canto, danza e recitazione, di poter coltivare la loro più grande passione. Come una vera e propria scuola, tutti i concorrenti scelti per ciascun edizione avevano a disposizione delle regole da rispettare, delle lezioni a cui prendere parte giorno dopo giorno e dei professori a cui stare a sentire. Tra il corpo docenti, senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui. Stiamo parlando proprio di Garrison Rochelle. Insegnante di danza, il simpaticissimo americano ha preso parte ad Amici per ben 17 anni. Alcuni anni fa, però, l’addio.

Ecco. A questo punto, ci chiediamo: com’è cambiato in questi anni? Appurato che è stato una colonna portante del talent di Maria De Filippi, siete curiosi di sapere cosa fa oggi? State tranquilli, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

È stato un insegnante di Amici per circa 17 anni, ricordate Garrison Rochelle? Eccolo oggi

È stato una delle vere e proprie colonne portanti di Amici, Garrison Rochelle. Insegnante di danza per circa 17 anni ad Amici, il simpaticissimo coreografo americano ha riscosso un successo davvero impressionante sin dalla sua prima apparizione nel talent di Maria De Filippi. Sarà per la sua immensa professionalità, ma anche per la sua sconsiderata simpatia, fatto sta che il buon Garrison è entrato nel cuore di tutti gli italiani. È proprio per questo motivo che, a distanza di anni dal suo “addio” al programma, sono tutti desiderosi di sapere com’è cambiata la sua vita. Sono circa quattro edizioni, infatti, che il buon Rochelle non figura più nel corpo docenti, ma cosa fa oggi?

Ebbene: siamo riusciti a rintracciarlo su Instagram. E, vi assicuriamo: non è affatto cambiato! Non soltanto continua a coltivare la sua passione per la danza, ma è anche rimasto letteralmente identico a quando era una presenza fissa nel talent di Maria De Filippi. Eccolo..

Era davvero formidabile ad Amici, vero?