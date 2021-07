Clamoroso colpo di scena per Flavio Insinna, non era mai accaduto prima d’ora: incredibile, scopriamo cos’è esattamente accaduto.

Dopo l’incredibile successo de L’Eredità, da diverse settimane a questa parte, il simpaticissimo Flavio Insinna è al timone di un altro incredibile ed imperdibile programma televisivo. Stiamo parlando proprio de “Il pranzo è servito”. Trasmissione storica del mitico Corrado, è ritornata in onda dopo tantissimi anni. E, sin dalla sua prima puntata, ha riscosso un successo davvero impressionante. Sapete, però, cos’è successo nel corso di una delle ultime puntate del programma? Ebbene: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di un clamoroso colpo di scena.

Leggi anche –> Flavio Insinna, il pubblico non la prende bene: “Il pranzo è servito”, è subito ‘burrasca’

“Non era mai accaduto in questa edizione”, ha detto Flavio Insinna a fine puntata del 5 Luglio. A questo punto, però, ci chiediamo: di che cosa stiamo parlando esattamente? State tranquilli, ci pensiamo noi a dirvi tutto.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Flavio Insinna, incredibile colpo di scena: è accaduto tutto in diretta, clamoroso!

Proprio nel corso della puntata de “Il Pranzo è servito” di Lunedì 5 Luglio, Flavio Insinna e tutti i telespettatori del programma hanno assistito ad un grandissimo colpo di scena. E che, soprattutto, fino a questo momento non era mai accaduto. E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo. Anzi, è stato proprio il diretto interessato a rivelarlo. A questo punto, però, ci chiediamo: cos’è successo? Ebbene: per la prima volta in assoluto, il concorrente dello storico programma della Rai ha centrato il “pranzo è servito”. Avete letto proprio bene, si! Procediamo, però, con ordine.

Leggi anche –> Flavio Insinna, il dramma: “Non va sottovalutata”, lascia tutti senza parole

I protagonisti indiscussi della puntata de Il Pranzo è servito di Lunedì 5 Luglio sono stati proprio loro: Marco e Viviana. Ad aggiudicarsi, ancora una volta, il titolo di vincitore, però, è proprio il simpaticissimo Marco. Che, proprio sul finire del gioco, è riuscito a centrare l’obiettivo del programma. A completare la tavola, infatti, mancava proprio un dolce e la frutta. E “la ruota della fortuna” ha pescato proprio loro. Davvero incredibile, vero? Per noi, decisamente!

Insomma, per la prima volta in assoluto in questa fortunatissima edizione il pranzo è servito. Ce ne saranno altri? Noi ce lo auguriamo vivamente!