In questo scatto erano piccolissime, oggi sono tra le donne più belle e famose al mondo: le riconoscete? Piccolo indizio: sono sorelle.

Sono tante le star che, attraverso i propri social, condividono con i fan foto o video del passato. Scatti inediti, dolcissimi, che personaggi amatissimi decidono di mostrare al loro pubblico. È quello che ha fatto qualche giorno fa una di questa due piccole sorelline che vi mostriamo in foto. Oggi sono due tra le donne più famose al mondo!

Milioni di followers e di estimatori per le due star: avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Le due famose sorelle qui sono piccolissime: oggi sono tra le donne più belle del pianeta, avete capito di chi si tratta?

E se vi dicessimo Kardashian? Proprio così, le due bambine in foto sono proprio Kim e la sua amata sorella Kourtney Kardashian. Quest’ultima, che oggi ha 42 anni, è la più grande delle sorelle Kardashian: Kim, Khloe e Robert sono i suoi fratelli minori. Oltre, ovviamente, ai fratellastri Burton, Brandon e Brody e alle sorellastre Kendall e Kylie, nate dalla relazione tra sua madre e Bruce Jenner.

Famosissime in tutto il mondo, le sorelle sono divenute ancora più popolari grazie al reality show Al passo con i Kardashian, in onda nel 2007: una trasmissione interamente dedicata alla vita della nota famiglia di imprenditori. Un successo stellare per il reality, al quale seguirono diversi spin off, tra cui Le sorelle Kardashian a New York e Le sorelle Kardashian a Miami.

Un successo planetario per le Kardashian, chiaramente visibile dando uno sguardo ai profili social delle due star. Kim ha ben 234 milioni di followers, mentre Kourtney “solo” 131. Numeri da capogiro per le bellissime sorelle, unite ora come quando erano piccine. Non erano già bellissime?