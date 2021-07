Amici, indiscrezione bomba sulla prossima edizione: impazzirete di gioia!

Amici, arriva un’indiscrezione bomba sulla prossima edizione del talent show di Maria De Filippi: impazzirete di gioia!

È estate e, come sempre, molti tra i programmi principali della nostra tv sono ‘in vacanza’. Pronti però per tornare a partire da settembre, ricchi di novità. Da Uomini e Donne al GF Vip, torneranno in onda le trasmissioni più seguite e chiacchierate del nostro piccolo schermo. Tra queste, ovviamente, non può mancare Amici!

LEGGI ANCHE —–>Amici, Rosa e Deddy: arriva una drastica decisione, è accaduto nelle ultime ore

Il talent show di Maria De Filippi è il più longevo della nostra tv: quella vinta da Giulia Stabile lo scorso maggio è stata la ventesima edizione! Un’edizione che ha ottenuto ascolti record, dalla prima all’ultima puntata: i telespettatori si sono affezionati moltissimo ai concorrenti, che continuano a seguire e supportare attraverso i social. Ma i fan non vedono l’ora di scoprire anche da chi sarà composta la nuova classe di Amici! L’edizione numero 21 del programma è già in preparazione e, nelle ultime ore, è arrivata un’indiscrezione che vi farà molto felici. Scopriamo di più!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Amici, quando partirà la prossima edizione? L’indiscrezione che fa sognare i fan

Il successo di Amici 20 è stato eccezionale: milioni e milioni di telespettatori hanno seguito il percorso degli allievi nella scuola più famosa della nostra tv. Telespettatori che non vedono l’ora di scoprire chi occuperà quei banchi nella prossima edizione della trasmissione ideata da Maria De Filippi. Ebbene, dalla sempre informata pagina Instagram Uomini e Donne Classico e Over, è arrivata una indiscrezione molto succulenta. Che riguarda proprio l’inizio di Amici 21, guardate un po’:

Proprio così, la prossima edizione di Amici dovrebbe iniziare molto prima rispetto alle precedenti! Una notizia che, se fosse confermata, sarebbe bellissima per i tantissimi fan della trasmissione. Che non vedono l’ora di emozionarsi con i nuovi talenti scelti per quest’a avventura.

Come sempre, le prime puntata andranno in onda nel pomeridiano, per poi passare alla fase ‘clou’ del programma, che si svolge nel serale. Noi non vediamo l’ora, e voi?