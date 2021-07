Bridgerton, incidente gravissimo: tragico lutto per l’autrice, dolorosa perdita

Gravissimo lutto per l’autrice e scrittrice di Bridgerton: l’incidente è stato davvero gravissimo, perdita dolorosissima.

È stata la serie televisiva più vista del 2020, Bridgerton. Concentrata sulle vicende di Daphne Bridgerton e Simon, il duca di Hastings, la serie televisiva ha riscosso un successo davvero immediato. Tanto è vero che, stando a quanto si apprende dal web, non soltanto sembrerebbe che la seconda stagione sia già in fase di lavorazione, ma sia arrivata anche la conferma per la terza e quarta stagione. Insomma, una notizia davvero sensazionale, c’è da ammetterlo.

Nelle scorse ore, però, è accaduto un vero e proprio dramma. L’autrice e scrittrice di Bridgerton, purtroppo, è stata colpita da un gravissimo lutto. A darne l’annuncio ufficiale, è stata proprio la diretta interessata. È proprio attraverso i suoi canali social ufficiali, sia Facebook che Instagram, che la scrittrice Julia Quinn ha annunciato la dolorosissima perdita di queste ultime ore. Scopriamo tutti gli altri ulteriori dettagli.

Bridgerton, gravissimo lutto per la scrittrice Julia Quinn: tragico incidente

Un vero e proprio drammatico lutto, quello che diverse ore fa Julia Quinn, scrittrice dei romanzi dai quali è tratta la fortunatissima serie televisiva di “Bridgerton”, ha annunciato al suo pubblico social. È proprio attraverso i suoi canali ufficiale che l’autrice new yorkese non ha affatto potuto nascondere il suo immenso dolore per questa incredibile perdita.

Stando a quanto si apprende da questo drammatiche parole, sembrerebbe che, il 29 Giugno scorso, Julia Quinn abbia perso sia suo padre che sua sorella in un tragico incidente. “Ho perso mio padre e mia sorella”, inizia a scrivere la scrittrice sul suo canale social ufficiale. Spiegando, quindi, la dinamica dell’incidente. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che l’impatto sia avvenuto in strada. E che questo, purtroppo, sia stato causato da un camion di borse che, improvvisamente, si è rovesciato, costringendo all’arresto forzato di tutte le auto dietro, tra cui anche quella su cui viaggiavano i parenti della Quinn. Ma non è affatto finita qui. Sembrerebbe, infatti, che un’altra auto abbia impattato l’auto del padre e della sorella della scrittrice. E che questa, infine, si sia scontrata con un altro veicolo. Per i suoi passeggeri, fortunatamente, non è successo nulla di grave.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Julia Quinn (@juliaquinnauthor)

Ad avere la peggio da questo drammatico incidente, purtroppo, la sorella e il padre di Julia Quinn. Che, come dicevamo, sono morti sul colpo. Il conducente che ha provocato l’impatto a catena, invece, è stato arrestato perché con un tasso d’alcool tre volte superiore a quello consentito.

Una notizia davvero drammatica, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, ha lasciato tutti sconvolti.