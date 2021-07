La bellissima supermodella convolerà a nozze, fantastico annuncio a sorpresa: la proposta di matrimonio è stata inaspettata, gioia incontenibile!

Una notizia davvero fantastica, quella che alcuni giorni fa la supermodella ha annunciato sul suo canale social ufficiale. È proprio attraverso un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, sul quale è attivissima, che la bellissima e giovanissima ragazza non ha affatto potuto fare a meno di svelare ai suoi sostenitori di aver ricevuto la tanto attesa ed agognata proposta di matrimonio. Con una foto che immortala la coppia proprio nel momento “clou” della richiesta, la modella ha annunciato le sue nozze. Inutile dirvi che, in un vero e proprio batter baleno, il post in questione è stato letteralmente bombardato dai suoi sostenitori. Appena appresa la lieta notizia,infatti, sono davvero tantissime le persone che hanno espresso tutta la loro gioia per questa fantastica notizia.

A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando esattamente? Chi è la supermodella che, attraverso il suo canale Instagram ufficiale, ha annunciato le sue nozze? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli!

La supermodella convolerà a nozze, fantastico annuncio a sorpresa: ‘caos’ social

“Il mio migliore amico, la mia anima gemella. Ti amerò per sempre”, sono proprio queste le esatte parole che la supermodella ha scritto a corredo di uno dei suoi ultimi post Instagram per annunciare le sue nozze. Stiamo parlando proprio della bellissima e giovanissima Taylor Hill. Modella ed attrice, la bella statunitense vanta di un successo davvero clamoroso. Soprattutto sul suo canale social, dove è una vera e propria star. È proprio qui che, alcuni giorni fa, ha annunciato la proposta di matrimonio fatta dal suo compagno.

Al momento, non abbiamo moltissime notizie in merito. Seppure la proposta di matrimonio sia arrivata, e anche in grande stile, non sappiamo quando e dove le nozze si svolgeranno. Una cosa, però, è certa: la notizia è stata accolta in modo più che positivo da tutto il suo pubblico. A corredo del post, infatti, sono giunti tantissimi commenti di auguri e congratulazioni. Tra questi, non poteva affatto mancare quello di Chiara Ferragni.

Tantissimi auguri!