Ha raccontato solo ora la sua ‘insicurezza’: quella sua parte del corpo non le piaceva affatto, ecco le meravigliose parole di Federica Pellegrini.

Federica Pellegrini è la nuotatrice specializzata nello stile libero, la più brava e famosa d’Italia. Soprannominata la Divina, è la più grande nuotatrice della storia nonchè la più longeva in assoluto. Nel corso della sua carriera ha preso parte a ben 4 rassegne Olimpiche, la prima nel 2004, quando aveva solo 16 anni. Conquistò da adolescente la sua prima medaglia: Federica ricorda bene quel momento, ha raccontato a Vanity Fair come si sentiva e come ha vissuto quel primo grande traguardo della sua carriera.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Federica Pellegrini, sono state il suo ‘cruccio’ per anni: la nuotatrice l’ha raccontato solo ora

Federica Pellegrini ha raccontato a Vanity Fair il periodo in cui vinse la sua prima medaglia. Aveva solo 16 anni quando conquistava il premio Olimpico: la sua vita prese inaspettatamente un’altra piega, all’improvviso. “Quando vinci una medaglia olimpica a sedici anni la vita prende un’altra piega ed è persino ovvio che tu sia soggetta al pensiero e allo sguardo critico di chiunque ti passi di fianco” ha confessato.

Leggi anche Federica Pellegrini, il suo bulldog Vanessa ha partorito: il dolce annuncio

“Un po’ perché te lo immagini te, un po’ perché senti le voci, un po’ perché sei in un periodo particolare della tua vita in cui ti senti giudicata anche per il capello fuori posto. Maturando e crescendo ho fatto pace anche con questo” ha raccontato la celebre nuotatrice italiana. Oggi si è detta felice di com’è, ha confessato per la prima volta a Vanity Fair: “Ho imparato anche a pavoneggiarmi con quelle spalle che scoprivo con ritrosia e che essendo una nuotatrice sono state il mio cruccio per anni“.

Federica ha confessato questa sua ‘insicurezza’ che con gli anni ha lasciato andar via: la nuotatrice è pronta per la sua quinta Olimpiade a Tokyo, dove gareggerà nei 200 stile libero.