Grande Fratello, ex finalista ritrova l’amore: chi è il fidanzato

Una ex finalista del Grande Fratello ritrova l’amore: di seguito vi diciamo di chi si tratta e chi è il fidanzato

Una ex finalista del Grande Fratello Vip pare abbia ritrovato l’amore. La protagonista dell’ultima edizione del reality show ha pubblicato alcune stories in compagnia di un uomo. Sarà il suo nuovo fidanzato? Le foto scattate sembrano non lasciare dubbi e addirittura sarebbero arrivate anche le presentazioni in famiglia. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando.

Grande Fratello, ex finalista ritrova l’amore

Dayane Mello, finalista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, sembra aver ritrovato l’amore. Dopo la drammatica esperienza vissuta nella casa più spiata d’Italia, la modella brasiliana sembra aver ritrovato il sorriso. La Mello, che è in passato è stata legata sentimentalmente a Stefano Sala, con il quale ha una figlia, adesso pare stia frequentando un giovane imprenditore casertano. L’ex gieffina ha pubblicato alcune stories su Instagram in compagnia dell’uomo e addirittura pare ci siano state anche le presentazioni in famiglia.

Il (presunto) nuovo fidanzato di Dayane si chiama Andrea Turino e come già detto è un giovane imprenditore casertano. La loro frequentazione, secondo quanto dichiarato dal settimanale Chi, dura da qualche mese. I due sono stati ‘pizzicati’ insieme per la prima volta durante un weekend in Costiera Amalfitana lo scorso maggio. Di recente, inoltre, pare siano stati in vacanza a Mykonos.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)



Qualche giorno fa, invece, la modella brasiliana è stata a Caserta, dove ha visitato la Reggia e pare abbia incontrato anche la presunta suocera. Con lei c’era anche Sofia, la figlia avuta con Stefano Sala. Non sappiamo però se la piccola abbia conosciuto quello che sembra a tutti gli effetti il nuovo compagno della mamma.