Belen Rodriguez ha partorito, è nata Luna: notizia attesissima, gioia immensa

Belen Rodriguez, è nata la piccola Luna Marì: la showgirl è diventata di nuovo mamma, annuncio straordinario, gioia immensa.

Aspettavamo da tempo e, finalmente, è arrivato il fatidico momento: Belen Rodriguez è diventata di nuovo mamma. A distanza di poco più di otto anni dalla nascita del suo primogenito Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino, la showgirl argentina ha dato alla luce la piccola Luna Marì. L’annuncio straordinario, ovviamente, è stato dato dai diretti interessati. Sia la bellissima Belen che Antonino Spinalbese, in piena notte, non hanno affatto potuto fare a meno di condividere la loro gioia. Sapevamo benissimo che la gravidanza di Belen fosse agli sgoccioli e una delle sue ultime risposte ad un utente Instagram ce lo aveva anche confermato, ma non ci si aspettava che la piccola Luna nascesse proprio ieri.

Fantastica notizia, quindi: Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese sono diventati genitori della piccola Luna Marì. Un annuncio davvero fantastico, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha fatto impazzire di gioia tutti gli ammiratori della coppia. Che, in un vero e proprio batter baleno, hanno bombardato i diretti interessati di messaggi.

È nata Luna Marì, immensa gioia per Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese

“C’è qualcuno che è nato adesso”, scrive Belen Rodriguez a corredo di questa Instagram stories che mostra la gambina della piccola Luna Marì per annunciare la sua nascita. Non abbiamo tantissime informazioni in merito, sia chiaro. Fatto sta che l’IG Stories della showgirl, nel momento in cui stiamo scrivendo, è datata circa 4 ore fa. Quindi, sembrerebbe proprio che la primogenita di Belen ed Antonino Spinalbese sia nata in piena notte. “Giornata fortunata. Forza la mia Italia. Ha vinto l’Argentina. Ha vinto l’Italia. È nata Luna”, scrive ancora la showgirl.

“Grazie muneca”, scrive Antonino Spinalbese sul suo IG Stories. E, subito dopo, pubblica uno scatto dolcissimo con delle parole davvero da brividi.

“Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai il profumo di felicità”, scrive Antonino Spinalbese a corredo di questo scatto che ritrae Luna. Tantissimi auguri, cari ragazzi!