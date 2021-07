E’ stata la bellissima Emilia Ulloa nella soap opera Il Segreto: nella telenovela era così, oggi ha stravolto il suo look.

Il Segreto è una soap opera spagnola andata in onda dal febbraio 2011 al maggio 2020, mentre in Italia, abbiamo avuto il piacere di seguirla dal giugno 2013 fino al 28 maggio 2021, quando è stata trasmessa l’ultima puntata in prima serata, che ha letteralmente spiazzato tutti, con un finale davvero inaspettato. Le stagioni della telenovela sono state ben dodici, e tutte hanno riscontrato un enorme successo. Nella prima stagione al centro dell’attenzione una storia travagliata e avvincente, che ha visto protagonista il personaggio di Pepa Aguirre. Dopo la sua venuta a Puente Viejo, la sua vita si intreccerà con numerosi altri personaggi.

E come dimenticare la bellissima Emilia Ulloa, personaggio amatissimo interpretato da Sandra Cervera. Nella soap opera, l’attrice era così, ma com’è nella vita reale? Oggi, ha cambiato completamente look!

Era Emilia ne Il Segreto: com’è oggi l’attrice? Il suo look è completamente diverso!

Nella seguitissima telenovela spagnola Il Segreto, l’attrice Sandra Cervera ha interpretato il personaggio di Emilia Ulloa; la sua vita si intreccerà fortemente con quella degli altri protagonisti, tanto da essere uno dei personaggi della soap più amati ed apprezzati.

Il Segreto è terminato da noi quest’anno, esattamente il 28 giugno, mentre in Spagna, l’ultimo episodio è andato in onda nel maggio 2020. L’attrice nella soap era così, ma com’è adesso? Sandra ha cambiato completamente il suo look, ed è bellissima, come sempre.

Come potete osservare, l’attrice si è mostrata con un taglio di capelli molto più corti, che illumina ancora di più il suo meraviglioso viso. Dobbiamo ammetterlo, Sandra Cervera è sempre un incanto, qualsiasi cosa possa cambiare nel suo look.