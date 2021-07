Ha interpretato l’enigmatica e misteriosa “Eve” in Dawson’s Creek: com’è oggi Brittany Daniel, il retroscena che pochi conoscono

“Dawson’s Creek” è ancora un cult amatissimo, una delle prime serie tv incentrate sugli adolescenti e i loro problemi, sogni e primi amori. Tra i personaggi di passaggio che hanno lasciato il segno nello show c’è sicuramente la bella, misteriosa ed enigmatica “Eve”. Una giovane ribelle, uno spirito libero che ammalia il protagonista e lo spinge a rompere le regole e gli schemi prima di dissolversi nel nulla. Il pubblico scoprirà, attraverso Dawson, che la ragazza è la sorellastra di Jen, sebbene la diretta interessata non conoscerà mai questa verità. A interpretare la bella Eve c’era la splendida Brittany Daniel: sapete com’è diventata oggi? Il retroscena che pochi conoscono.

Leggi anche: Era “Doug” il fratello di Pacey in “Dawson’s Creek”: sapete in quale celebre e amatissimo film ha recitato?

Brittany Daniel, com’è oggi la “Eve” di Dawson’s Creek?

L’attrice, originaria di Gainesville, ha esordito lavorando come modella già da giovanissima, a soli undici anni. Forse non tutti lo sanno, ma ha una gemella di nome Cynthia insieme alla quale è stata protagonista di “Sweet Valley High”. Insieme, hanno recitato anche nel film per il grande schermo “Ritorno dal nulla” con il premio Oscar Leonardo di Caprio.

Sebbene di recente sembri essersi allontanata dal mondo dello spettacolo, l’attrice è ancora seguitissima sui social. Il suo profilo Instagram conta oltre duecentosessanta mila follower e, spesso, Brittany pubblica scatti che la ritraggono insieme alla sua bellissima sorella gemella. Se volete scoprire com’è diventata la bellissima “Eve” non vi resta che dare un’occhiata alla foto che trovate di seguito: la riconoscete?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brittany Daniel (@iambdaniel)

Un vero splendore, la sua bellezza è rimasta la stessa così come il suo sorriso luminoso e affascinante. Sebbene abbia preso parte a poche puntate di “Dawson’s Creek” l’attrice ha certamente lasciato il segno. Siamo curiosi di scoprire se e quando la rivedremo impegnata in un progetto televisivo, non ci resta che attendere!