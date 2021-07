Lady Diana, spunta un retroscena da brividi sul giorno della sua morte: le ultime parole che la principessa avrebbe pronunciato dopo il tragico incidente.

A distanza di poco meno di ventiquattro anni dal drammatico incidente in cui rimase vittima Lady Diana, saltano fuori dei retroscena davvero pazzeschi. E, soprattutto, davvero da brividi. A parlare,infatti, è il sergente Xavier Gourmelon, uno dei vigili del fuoco che aiutò la principessa ed, ovviamente, tutti i passeggeri del veicolo in quel tragico giorno del 31 Agosto del 1997. È proprio nel corso di una sua intervista a ‘Daily Mail’ che il sergente, probabilmente per la prima volta in assoluto, ha rivelato dei dettagli davvero incredibili. E che, soprattutto, portano alla luce delle parole che Lady Diana avrebbe pronunciato subito dopo il violento impatto poco prima di morire.

Era esattamente il 31 Agosto del 1997 quando, sotto il Pont de l’Alma a Parigi, Lady Diana veniva coinvolta in un tragico incidente stradale. E, qualche ora dopo, è morta all’ospedale Pitié-Salpêtrière a causa di alcune e diverse gravissime ferite riportate. A distanza di anni dal drammatico impatto, saltano fuori dei retroscena davvero da brividi.

Lady Diana, è successo subito dopo l’incidente: retroscena da brividi

Alla sola età di 36 anni, Lady Diana è morta il 31 Agosto del 1997 in seguito ad un drammatico e tragico incidente stradale. Da quel momento, come dicevamo precedentemente, sono passati quasi 24 anni. Eppure, soltanto adesso, saltano fuori dei retroscena davvero da brividi. Nel corso di una sua recentissima intervista a ‘Daily Mail’, il sergente dei vigili del fuoco che accorse sul luogo del misfatto per aiutare le vittime rimaste coinvolte nel sinistro si è lasciato andare, molto probabilmente per la prima volta, ad un racconto davvero da brividi. Non soltanto stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che, a primo impatto, Xavier Gourmelon non abbia affatto riconosciuto Lady Diana, ma sembrerebbe che, subito dopo l’incidente e poche ore prima di morire, la principessa abbia pronunciato le sue ultime parole.

“Diana si muoveva e parlava”, ha iniziato a dire il buon Gourmelon, ricordando quei drammatici momenti. E poi, subito dopo, ha continuato: “Ha parlato in inglese e ha detto: ‘Oh mio Dio, cosa è successo?’ Potevo capirlo, quindi ho cercato di calmarla. Le ho tenuto la mano”.

Insomma, un retroscena davvero da brividi, c’è da ammetterlo!