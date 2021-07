Temptation Island, una coppia del programma in crisi: salta il matrimonio?

Una coppia del programma Temptation Island è in crisi e potrebbe saltare anche il matrimonio: ecco di chi stiamo parlando

Temptation Island è un reality show in onda su Canale 5, prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay. Il programma va in onda dal 2014, anche se la prima edizione è andata in onda nel 2005 con il titolo di Vero Amore. Il reality show è basato sul programma televisivo olandese Blind Vertrouwen. La conduzione è sempre stata affidata a Filippo Bisciglia. La sigla del programma, invece, è il brano Love the Way You Lie di Eminem e Rihanna.

La trasmissione ha avuto un enorme successo sulla rete del Biscione, tanto che i vertici di Mediaset hanno deciso di realizzare anche il format VIP, andato in onda per due anni. La prima edizione è stata condotta da Simona Ventura, mentre la seconda da Alessia Marcuzzi.

Temptation Island, coppia in crisi: salta il matrimonio?

Una coppia che ha partecipato a Temptation Island pare sia in crisi. Le parole dei due fidanzati sembrano lasciare pochi dubbi. La coppia era pronta per convolare a nozze, ma il momento di crisi pare abbia bloccato tutti i preparativi.

Stiamo parlando di Alberto Maritato e Speranza Capasso, una delle coppie più chiacchierate delle scorse edizioni del reality show. Speranza, infatti, decise di uscire da sola dal ‘villaggio delle tentazioni’ dopo che il suo fidanzato si era avvicinato molto alla single Nunzia. In seguito, però, Alberto è riuscito a riconquistarla e i due avevano addirittura annunciato le nozze.

Adesso, stando a quanto dichiarato dai diretti interessati sui social, pare che stiano vivendo un nuovo momento di crisi. “Questo non é un periodo felicissimo per noi” – ha scritto Alberto sui social – “Diciamo che stiamo attraversando un periodo leggermente differente rispetto al passato, ma soliti problemi di coppia, niente di grave”. Alberto ha poi aggiunto: “Oggi la situazione è un po’ più complicata del solito… c’é di mezzo un matrimonio. Siamo adulti e vaccinati e sappiamo che non si può sbagliare una scelta del genere“.