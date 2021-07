Avete riconosciuto questa bellissima bambina? Suo marito è un volto famosissimo ed amatissimo della televisione italiana: chi è?

Quanti di voi non sono ancora iscritti ad Instagram? Senza alcun dubbio, pochissimo o, addirittura, nessuno. Entrato a far parte della nostra quotidianità diversi anni fa, il famoso social network è un ottimo modo per non perdere mai i costanti aggiornamenti dei nostri rispettivi beniamini. È proprio sui loro canali social ufficiali che, spesso e volentieri, le celebrità italiana ed internazionali non perdono mai occasione di poter restare in contatto con il loro pubblico. E lasciarli senza parole con incredibili scatti del tutto inediti. È il caso, ad esempio, di questa bellissima bambina. L’avete riconosciuta? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare lo scatto del passato di questo volto della televisione italiana, adesso splendida donna, mamma e moglie. Di chi parliamo, però?

Ovviamente, ci penseremo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la dolcissima bambina raffigurata in foto non soltanto adesso è amatissima dal pubblico italiano per la sua bellezza e spontaneità, ma è anche la moglie di un famosissimo conduttore televisivo. Volete saperne di più? Scopriamolo!

Chi è questa bellissima bambina? Suo marito è un volto noto della televisione italiana

Abbiamo spulciato con attenzione il suo profilo Instagram e siamo riusciti a rintracciare questo incredibile scatto del passato. A questo punto, vi facciamo una domanda: siete riusciti a riconoscere chi è questa splendida bambina? Vi diamo noi qualche piccolo indizio. Seppure adesso non sia più una presenza fissa all’interno del mondo dello spettacolo, nel passato è stata valletta in un famosissimo programma televisivo di successo. Ed è proprio qui che ha trovato l’amore. Davvero semplice da indovinare, vero?

Ebbene: questa bellissima bambina è proprio lei. Stiamo parlando di Giovanna Civitillo, moglie del simpaticissimo ed amatissimo Amadeus. Con questo incantevole scatto del passato, la bella Giovanna ha fatto impazzire davvero tutti. E, sia chiaro, non siamo affatto i soli a dirlo. A corredo del post in questione, infatti, sono giunti tantissimi commenti e likes.

Avevate capito fosse lei?