Kate Moss e Kim Kardashian, la notizia sta facendo il giro del mondo

Kate Moss e Kim Kardashian: la notizia sta già facendo il giro del mondo, è nata una particolare amicizia tra due amatissime donne!

Due donne famosissime, in tutto il mondo, hanno una passione in comune. Oggi non sono solo amiche, ma anche colleghe! Parliamo di Kate Moss, celebre supermodella e stilista britannica, comparsa sulle copertine di oltre 300 riviste, e Kim Kardashian, imprenditrice e volto noto televisivo. Quest’ultima ha dato vita ad un meraviglioso brand di athleisure, indumenti di foggia sportiva e lingerie, di nome Skims: come volto del suo brand ha scelto proprio lei, la sua amica Kate.

Kate Moss e Kim Kardashian collaborano insieme. La famosa imprenditrice ha scelto la supermodella come volto per il suo brand, Skims. Kate Moss sarà il volto per promuovere la linea di lingerie e athleisure, indumenti sportivi comodi e glamour. Ma perchè ha scelto proprio lei?

“Ho incontrato Kate per la prima volta nel 2014 tramite Ricardo Tisci e sono rimasta subito colpita dal suo umorismo sfacciato, dalla bellezza autentica e classica: siamo amiche da allora!” sono le parole di Kim Kardashian in merito.

“Lei è l’icona della moda, che definisce un’intera generazione di stile e sono onorata di presentarla come il nuovo volto di @SKIMS quest’estate!” ha aggiunto l’imprenditrice e celebre volto televisivo. Insomma, è nata un’amicizia tra due capolavori che sta facendo letteralmente il giro del mondo!

Altri volti famosi sono stati testimonial per Skims. Parliamo delle star di Tik Tok Addison Rae, Paris Hilton, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Kourtney e Khloé, le altre sorelle di Kim. Skims è stato anche scelto come abbigliamento intimo ufficiale della squadra olimpica degli Stati Uniti.