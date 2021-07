In alcune delle sue ultime Instagram Stories, Clio Zammatteo si è mostrata in lacrime per il suo gatto Oscar: bruttissima notizia.

Abbiamo amato Clio Zammatteo sin dal primo momento soprattutto per il suo sorriso e per la sua ironia, c’è da ammetterlo. Purtroppo, però, in queste ultime ore, la famosissima ed amatissima make-up artist non sta vivendo delle ore facilissime. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata recentemente. Attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, Clio Make Up ha rivelato ai suoi sostenitori della bruttissima notizia ricevuta qualche ora prima che, purtroppo, ha come protagonista il suo gattino Oscar. “Siccome vi dico sempre tutto e seguite le avventure dei nostri gattoni, vi dico anche questa”, ha iniziato a dire Clio in questi suoi brevissimi video social in lacrime.

Leggi anche –> Clio Zammatteo pronta a ritornare sul piccolo schermo, incredibile sorpresa: la notizia superlativa

In queste sue Instagram Stories, vi assicuriamo, Clio Zammatteo è davvero disperata. E, com’è giusto che sia, non può fare a meno di mostrarsi in lacrime agli occhi dei suoi sostenitori. D’altra parte, diciamoci la verità, è proprio questa la caratteristiche che la rende speciale ai suoi sostenitori: la spontaneità. Cos’è successo, però? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Clio Zammatteo in lacrime, è disperata: cos’è successo

È proprio attraverso una serie di Instagram Stories che Clio Zammatteo non ha affatto potuto fare a meno di raccontare ai suoi sostenitori cosa è successo in queste ultime ore. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che il suo gatto Oscar non stia tanto bene. E che, addirittura, non sia affatto curabile. “Mi sento una m***a per non averlo scoperto prima”, ha detto la make-up artist ai suoi sostenitori. Spiegando, quindi, di essersi recata dal veterinario su richiesta di suo marito Claudio. “Lo vedo dimagrito”, le avrebbe detto.

Leggi anche –> Clio Make Up, avete mai visto la sua mamma? La somiglianza è pazzesca

E così, quindi, Clio si è recata dal veterinario. Ed ha appreso la brutta notizia. Oscar, purtroppo, non sta bene. E, a quanto pare, è incurabile. A dirlo è la diretta interessata, che, visibilmente turbata e disperata per la notizia, si mostra in lacrime agli occhi del suo pubblico social.

Auguriamo a Clio e alla sua famiglia che tutto si rivolva al più presto ed, ovviamente, per il meglio.