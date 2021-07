Una giovane influencer è morta dopo aver scattato un selfie: la ragazza è caduta da una cascata ed è morta in ospedale

Tragedia ad Hong Kong: una giovane influencer, da migliaia di follower su Instagram, è morta dopo aver scattato un selfie. La giovane era intenta a scattare una foto sul bordo di una cascata in un parco naturale quando è scivolata precipitando nel vuoto per diversi metri. I motivi per il quale è scivolata sono ancora tutti da accertare. La terribile notizia ha sconvolto ovviamente amici e parenti.

È morta tragicamente Sofia Cheung, modella e influencer con più di duemila seguaci su Instagram. La 32enne è nota proprio per le sue foto estreme in luoghi particolarmente suggestivi e panoramici. L’influencer è morta nella mattinata di sabato scorso cadendo da una famosa cascata a Hong Kong. La ragazza è precipitata mentre scattava un selfie.

Secondo quanto raccontato dai giornali locali, la modella stava facendo durante il weekend un’escursione con gli amici nel suggestivo parco Ha Pak Lai. La ragazza si era fermata per scattare una foto in un famoso punto panoramico da pubblicare sui social. La donna però è scivolata, per motivi ancora da accertare, ed è precipitata nel vuoto. Cheung è caduta per circa cinque metri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌵 𝕊𝕠𝕡𝕙𝕚𝕒 🌵 (@sofi.cheung)

L’influencer è stata soccorsa immediatamente dagli amici ed è stata portata in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare. I medici del pronto soccorso hanno infatti potuto solo dichiararne il decesso. La modella Sofia – come abbiamo già detto – era ritenuta una temeraria. La ragazza condivideva sui social le foto delle sue avventure rischiose, in cui scala vette e scogliere pericolose. In uno dei suoi ultimi scatti, la 32enne aveva scritto: “Stanno arrivando giorni migliori. Si chiamano sabato e domenica!”