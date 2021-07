Battiti Live, chi è Mariasole Pollio: sapete come è diventata famosa? Tutte le curiosità sull’attrice e conduttrice.

Pronti per una nuova puntata di Battiti Live? Questa sera, mercoledì 20 luglio 2021, andrà in onda un nuovo appuntamento con lo show musicale di Radio Norba, condotto da Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri. Accanto a loro, però, c’è anche una giovanissima artista napoletana, che sta dimostrando di essere davvero portata per la conduzione, nonostante la giovane età. Parliamo di Mariasole Pollio, che ha compiuto 18 anni solo da qualche giorno, il 18 luglio 2021.

La giovane napoletana è un’attrice: l’abbiamo vista a soli 14 anni nel ruolo di Sofia in Don Matteo e nel film Se son rose di Leonardo Pieraccioni. E ha pubblicato anche il suo primo romanzo, Oltre, edito da Mondadori Electa. Ma sapete come è diventata popolare? Ecco di dettagli!

Mariasole Pollio conduce Battiti Live con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri: conosciamola meglio!

Mariasole Pollio è uno dei volti di Battiti Live, l’evento musicale estivo organizzato da Radio Norba. Anche quest’anno, lo show viene trasmesso su Italia Uno, tutti i mercoledì sera. La bellissima napoletana affianca Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, ma sapete come è diventata famosa?

Il successo lo ha raggiunto sin da giovanissima, grazie alla piattaforma Youtube. È lì che Mariasole è diventata famosa: i suoi contenuti online hanno fatto impazzire migliaia di fan, che hanno iniziata a seguirla con costanza. Da lì l’inizio di una carriera in continua ascesa, dal web alla tv. Prima sul set come attrice, poi nel ruolo di conduttrice, dove la vediamo attualmente a Battiti Live

Bella, simpatica e spigliata, Mariasole ha tutte le carte in regola per diventare un volto fisso sul nostro piccolo schermo. E voi, state seguendo questa nuova edizione di Battiti Live? Qual è la hit di questa estate che vi piace di più? Tutti sintonizzati questa sera per riascoltarle!