Gerry Scotti toglie il velo su un retroscena della sua sfera personale: per lui un ‘dispiacere’ rilevante

Gerry Scotti toglie il velo su un retroscena della sua sfera personale: per l’amatissimo conduttore un ‘dispiacere’ rilevante.

È uno dei conduttori più amati della nostra tv. Dopo le vacanze estive lo ritroveremo come giurato nella nuova edizione di Tu si que vales. Si, parliamo del mitico Gerry Scotti, da ormai tantissimi anni uno dei volti più apprezzati di Mediaset. I suoi programmi fanno compagnia al pubblico da sempre, ma forse non tutti conoscono un retroscena sul passato del noto presentatore.

LEGGI ANCHE —–>Di cosa si occupa e quanto guadagna l’attuale compagna di Gerry Scotti?

Uno dei più grandi dispiaceri per Gerry Scotti e a rivelarlo è stato proprio lui in una intervista a Il Corriere della Sera. Ecco i dettagli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Gerry Scotti, il retroscena della sua sfera personale che non tutti conoscono: grande dispiacere per lui

Una delle più grandi passioni di Gerry Scotti, si sa, è la musica. Non a caso è l’ambito in cui ha avuto inizio la sua carriera, come conduttore radiofonico. Ma anche uno dei suoi più grandi dispiaceri è legato alla musica. A Il Corriere della Sera, il conduttore ha raccontato un retroscena che non tutti conoscevano: “Il mio più grande dispiacere? Sicuramente quando avevo i biglietti per un concerto di David Bowie ma per motivi di lavoro non sono riuscito ad andare“. Un grande rimpianto per Gerry, ma non l’unico: il conduttore ha partecipato a tantissimi concerti, ma ha dovuto rinunciare a quello dei Rolling Stones.

E voi, conoscevate questi dettagli sul passato del simpaticissimo Gerry Scotti?

Tu si que vales, tutte le novità della nuova edizione

Come abbiamo detto, Tu si que vales tornerà con una nuova edizione su Canale 5. Il cast è riconfermato al completo, dalla giuria ai conduttori: anche Sabrina Ferilli guiderà la giuria popolare! Nelle prime puntate, però, Belen Rodriguez sarà assente a causa della nascita della piccola Luna Marì: la showgirl argentina, però, è tornata attiva appena una settimana dopo il parto e sarà presente nelle puntate successive. Nel programma anche una guest star davvero speciale: la vincitrice di Amici 20 Giulia Stabile.