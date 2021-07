Ignazio Moser, clamorosa decisione: tutti di stucco, impressionante; gli scatti dell’ex concorrente de L’Isola dei Famosi vi stupiranno.

È stato uno dei concorrenti più amati dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Pur essendo entrato nel cast in un secondo momento, in poco tempo è entrato nel cuore del pubblico. Si, parliamo proprio di Ignazio Moser, che è giunto sino in finale del reality show condotto da Ilary Blasi. Fidanzatissimo e super innamorato della sua Cecilia Rodriguez, Ignazio è seguitissimo anche sui social: il suo canale Instagram conta ben 1 milione e 100 mila followers. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, ho postato degli scatti che non sono assolutamente passati inosservati.

Il motivo? Giudicatelo con i vostri occhi! Ecco cosa ha fatto l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Una decisione ‘shock’, simile a quella di radersi completamente in Honduras.

Ignazio Moser, clamorosa decisione: avete visto cosa ha fatto?

Ebbene si, Ignazio Moser lo ha fatto ancora! Nuovo cambio look per l’ex ciclista, dopo essersi rasato totalmente sull’isola. Lì Ignazio si è sacrificato per il bene del gruppo, regalando a tutti piatti di pasta caldi per una settimana. Stavolta, però, il bel Moser ha deciso di rivoluzionare nuovamente il suo look. Cosa ha fatto? Si è completamente decolorato i capelli, rendendoli color biondo platino…quasi bianchi!

La chioma di Ignazio, infatti, sta man mano crescendo dopo la rasatura a zero in Honduras e il fidanzato di Chechu ha deciso di dargli un tocco di colore. Ecco come si è mostrato, nel corso della sua vacanza ad Ibiza:

Eh si, un cambio look che non poteva passare inosservato! Tantissimi i commenti che hanno invaso il post di Ignazio: c’è chi adora il nuovo look e chi, invece, preferisce la versione mora del bel Moser. E voi, cosa ne pensate dell’ultimo ‘colpo di testa’ di Ignazio Moser? Vi piace il suo nuovo look?