Flavio Insinna, colpo di scena in diretta: non se lo sarebbe mai immaginato

Colpo di scena in diretta, Flavio Insinna non se lo sarebbe mai immaginato: di seguito vi spieghiamo cos’è successo

Colpo di scena a Il pranzo è servito, il conduttore Flavio Insinna non se lo sarebbe mai aspettato. Il presentatore è stato sorpreso dalla risposta della concorrente e non è riuscito a trattenere l’emozione. Tutto è successo ovviamente in diretta. Sia i telespettatori da casa che i presenti in studio sono rimasti colpiti dall’atteggiamento di Insinna. Di seguito vi spieghiamo nel dettaglio cos’è successo nel corso della puntata de Il pranzo è servito.

LEGGI ANCHE: Flavio Insinna, il pubblico non la prende bene: “Il pranzo è servito”, è subito ‘burrasca’

Flavio Insinna, colpo di scena in diretta: cos’è successo

Da qualche giorno, Flavio Insinna è al timone de Il pranzo è servito, quiz televisivo a premi ideato da Corrado e Stefano Jurgens. La trasmissione è andata in onda dal 1982 al 1993 sui canali Mediaset. Dal 28 giugno 2021, il programma è tornato in onda su Rai 1 e occuperà tutto il periodo estivo.

Nel corso di una recente puntata de Il pranzo è servito c’è stato un colpo di scena in diretta. Il conduttore, infatti, è stato sorpreso da una telefonata in diretta di una concorrente per un quiz a premi. Alla domanda “Da dove chiami?”, la donna ha risposto: “Gubbio“.

La risposta ha spiazzato Insinna, che ha esclamato: “Ho un mancamento“. Il conduttore ha infatti ricordato di quando era uno dei protagonisti di Don Matteo, serie televisiva molto amata dai telespettatori italiani. Insinna ha ricordato quegli anni come “gli anni della spensieratezza”. Il conduttore de Il pranzo è servito poi ha aggiunto: “Mi ricordo l’estate, il caldo quando giravamo in divisa, ma il posto vale tutto. Salutami tutti lì, dici loro ‘ho parlato con Flavio, vi saluta’. Gubbio per me è come Itaca per Ulisse, sarà sempre nel mio cuore”.

Questa settimana sono ricominciate le riprese della serie tv. Nella prossima stagione ritornerà anche Insinna, che vestirà nuovamente i panni del maresciallo Anceschi. Questa volta, però, si gira a Spoleto e non a Gubbio.