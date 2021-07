Nella casa del GF 10 era il più giovane: dopo 11 anni la sua vita è cambiata radicalmente, non immaginereste mai

Ha abitato la casa del GF 10 per 71 giorni: era l’edizione 2009/2010 e tra i concorrenti era il più piccolo, lo avete visto oggi?

Quasi tutti i concorrenti della decima edizione del Grande Fratello furono in grado di lasciare un’impronta nella storia del longevo reality Mediaset. Era la stagione 2009/2010 e, nonostante tutto il tempo trascorso da allora, sono ancora ricordati da tantissimi fan del programma.

Tante le storie d’amore nate in quella casa: al centro della trama, quasi sempre lei, Veronica Ciardi, di cui si sta parlando molto in questi giorni per il suo recentissimo matrimonio col calciatore Federico Bernardeschi. L’ex concorrente di cui vi parliamo fu tra coloro che non riuscirono a resistere al suo fascino e tra i due ci fu una sorta di corteggiamento dalle tinte non ben definite ma che bastò a scatenare la gelosia di un altro inquilino, Massimo Scattarella.

Avete capito di chi si tratta? Di Marco Mosca, naturalmente! Entrò nella casa più spiata d’Italia a soli 18 anni, battendo il record del concorrente più giovane che avesse mai partecipato al reality fino ad allora. Ma avete visto le sue foto più recenti?

Marco Mosca: le sue immagini più recenti vi stupiranno, ve lo ricordate nella casa del GF 10?

All’epoca del suo ingresso al GF 10, Marco Mosca faceva il parrucchiere e dopo poco dall’eliminazione dal gioco, sparì dai riflettori per tornare alla sua vita di sempre.

Sul suo profilo Instagram si può vedere la sua trasformazione in questi anni e bisogna ammettere che è cresciuto abbastanza. Come testimoniano gli ultimi scatti pubblicati, è felicemente in coppia ed aspetta un bambino insieme alla sua donna.

Insomma, Marco non è più un ragazzino ma si appresta a diventare addirittura genitore, congratulazioni!