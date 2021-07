Alessandra Amoroso, dopo anni spunta fuori la verità: l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi l’ha raccontato soltanto adesso.

È una delle ex vincitrici di Amici più amata di sempre. Parliamo di Alessandra Amoroso, che ha trionfato nel talent show di Maria De Filippi nel 2009. Da lì l’inizio di una fortunatissima carriera, costellata di successi incredibili. Le sue canzoni le conosciamo tutti benissimo, ma cosa si sa della sua vita privata? Ebbene, la cantante pugliese è sempre stata piuttosto riservata per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Ma, in una lunga intervista a Grazia, ha parlato della sua ultima storia, quella col produttore Stefano Settepani.

Una storia che è durata cinque anni, un legame importantissimo. Ma qual è il motivo della rottura? A rispondere è stata proprio Alessandra, ecco le sue parole.

Alessandra Amoroso, dopo anni spunta fuori la verità: la confessione della cantante arriva solo ora

Intervistata da Grazia, Alessandra Amoroso ha parlato della fine della sua relazione con Stefano Settepani, produttore conosciuto dietro le quinte di Amici. Per la prima volta, la cantante spiega i motivi della loro separazione: “L’amore finisce ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento ma un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore.”

Nessuno rancore, quindi, per Alessandra Amoroso, che sostiene anche l’amicizia tra ex: “Si può essere anche felici per loro quando si sposano o hanno figli. È bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato”.

E voi, siete d’accordo con le parole di Alessandra? Che, ricordiamolo, il 13 luglio 2022 accoglierà i fan per la prima volta allo stadio San Siro di Milano: il primo stadio della sua carriera. Un evento unico e una sorpresa meravigliosa per i suoi fan: voi ci sarete?