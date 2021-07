Must Have Estate 2021: l’accessorio più utilizzato dalle vip è proprio lui! Da adesso non potrete più farne a meno ne siamo certi!

Ormai siamo ad estate inoltrata, ma sono davvero moltissime le persone che ancora non sono riuscite ad andare in vacanza o che lo faranno a brevissimo. Quindi potete ben immaginare la cora agli ultimi acquisti prima delle partenze e soprattutto le tanto odiate valigie. La preparazione della valigia e dei bagagli in generale prima della partenza per le vacanze è nella maggior parte dei casi il momento più odiato dai villeggianti. Scegliere cosa portare con sé, cosa invece lasciare a casa e soprattutto preparare anticipatamente tutti i possibili outfit, in modo da non arrivare impreparati nel luogo di villeggiatura. Soprattutto se si viaggia in aereo, cercare di non portare con sé molte valigie e soprattutto molti abiti, non solo è quasi indispensabile, ma anche d’obbligo. Per questo motivo bisognerebbe cercare di portare con se abiti modulabili, in modo da poter creare con un solo abito, outfit diversi, adattabili per diverse occasioni. In questa impresa ci viene incontro il must have di questa estate. Un capo versatilissimo, super amato dalle vip e che sta bene davvero a tutte, nessuna esclusa. E’ apprezzatissimo dalle vip e sui siti più in voga di abbigliamento è sold out da settimane. Per sapere di cosa stiamo parlando continuate a leggere.

Must Have Estate 2021: l’accessorio più utilizzato dalle vip, che non può mancare in valigia

Probabilmente negli anni passati lo avete associato ad un capo da usare prettamente in casa, magari appena svegli. Eppure nelle culture straniere è molto conosciuto ed è un accessorio particolarmente apprezzato per dare un tocco di stile e di glamour agli outfit. Probabilmente qualcuna di voi avrà già capito, stiamo parlando del kimono, che sia in pizzo, in seta, in viscosa, in tulle o in lino. In qualsiasi tessuto si desidera indossarlo, il kimono è un capo super versatile con cui si possono creare numerosi outfit, ideali per qualsiasi occasione, dalle più “leggere”, a quelle più “formali” ed eleganti. Per questo motivo vogliamo mostrarvi alcuni modi per abbinarlo, in modo da avere effetti diversi.

Sbarazzino per una giornata al mare:

indossate il kimono abbinandolo al vostro costume preferito, in questo caso sono importantissimi gli accessori. Coda di cavallo alta, occhialoni da sole, borsa di paglia e sandali. Mi raccomando, e ciabattine di gomma SOLO in spiaggia e portate con voi un costume “gioiello” per un possibile aperitivo in spiaggia, prima di tornare a casa.

Romantico per una passeggiata pomeridiana:

per rendere il vostro outfit con kimono super romantico vi basterà indossare una gonna plissettata con una canotta, dai colori tenui, che si sposino bene con il kimono. Gli accessori possono essere abbinati ai colori del kimono. Scarpe basse e borsetta a tracolla.

Sbarazzino per un’uscita con le amiche:

Pantaloncino o pantalone di lino e t-shirt. Anche qui vi consiglio di puntare su colori tenui per l’abbigliamento e un colore bello sgargiante per il kimono. Potete abbinare un bel cappello di paglia in pendant con la borsa.

Elegante per una cena importante:

Qui la scelta è semplice. Tubino fasciato, semplice e non troppo lavorato. Decolté alte in pelle e clutch abbinata. Il kimono vi donerà un’aria ancora più raffinata. Non eccedete con i gioielli, optate per una collana con anello, oppure bracciale e orecchini. Perché ricordatevi sempre che il troppo storpia.

Tra i brand italiani che hanno prodotto dei kimoni 100% made in Italy, che hanno avuto un successo stratosferico ci sono due stiliste Italiane, seguite e apprezzatissime anche all’estero. Margherita e Fabrizia Mazzei.

Se vi fa piacere, qui potete andare a rileggere proprio l’intervista fatta qualche tempo fa a Margherita Mazzei, stilista per Victoria Secret e produttrice dei costumi di scena Mediaset.