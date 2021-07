Brutta disavventura per George Clooney: “È peggio di quello che pensassi”, cos’è successo al famoso attore.

È uno degli attori più amati di sempre. I suoi film ci hanno fatto sognare, il suo talento è indiscutibile. Parliamo di George Clooney, che a 60 anni è una delle star più apprezzate in tutto il mondo. Negli ultimi giorni, però, l’attore statunitense ha dovuto fare i conti con un problema, che si è rivelato più grande di quanto immaginasse.

Una brutta disavventura per l’attore e c’entra proprio il nostro Paese, l’Italia, a cui George è legatissimo. In seguito i dettagli della vicenda.

George Clooney, disavventura per l’amato attore: “La situazione è grave”, cosa è successo

Il maltempo che ha colpito il nord Italia nei giorni scorsi ha colpito anche la Lombardia e, in particolare, la zona circostante il lago di Como. È proprio lì che George Clooney possiede una villa, Villa Oleandra, che non è stata risparmiata dal fango e dai detriti. Recatosi sul posto, la star di Hollywood ha commentato la vicenda ai microfoni del TG 1: “È molto peggio di quello che pensassi, a Cernobbio la situazione è molto grave e a Laglio anche peggiore.”

Parole forti quelle dell’attore, affezionato alla nostra terra: “Ci vorranno anni e milioni di dollari per riprendersi, ma questa città è sempre stata forte e continuerà ad esserlo: è un posto davvero resiliente”, aggiunge.

Durante la sua visita, Clooney ha aiutato i cittadini a ripulire le strade, recandosi nei luoghi più colpiti dal maltempo. L’attore ha acquistato la villa a Laglio nel 2002 ed è legatissimo all’Italia: a Laglio è stata persino inaugurata una statua in onore dell’attore.

E proprio nelle ultime ore è in giro sul web un’indiscrezione davvero succulenta, proveniente dai magazine internazionali. Secondo Ok Magazine, George e la moglie Amal sarebbero in attesa del loro terzo figlio, a quattro anni dalla nascita del gemellini. In attesa di conferme o smentite, tutto il nostro affetto per George Clooney per l’aiuto e l’amore dimostrato per la nostra Italia!