Maria De Filippi, l’ex tronista rifiuta la sua proposta: la decisione lascia tutti di stucco; ecco cosa è successo.

Quanto vi manca Uomini e Donne? La risposta la conosciamo benissimo! Ma niente paura, la trasmissione di Maria De Filippi tornerà presto. Dopo il consueto stop estivo, si riparte con una nuova stagione, ricca di emozioni e, speriamo, di nuovi amori che nasceranno. In attesa di conoscere chi saranno i nuovi tronisti che si metteranno in gioco nel programma di Canale 5, c’è una notizia che riguarda un ex protagonista del trono classico.

Un tronista amatissimo dal pubblico, che, a sorpresa, ha rifiutato una importante proposta di Maria De Filippi. Scopriamo i dettagli!

Maria De Filippi, l’ex tronista di Uomini e Donne rifiuta la sua proposta: nessuno se lo aspettava

È stato uno dei tronisti più amati dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Parliamo di Giacomo Czerny, che grazie al programma di Canale 5 ha trovato il vero amore. Con la corteggiatrice scelta, Martina Grado, la storia procede a gonfissime vele: i due si mostrano sempre più complici ed innamorati, per la gioia dei fan.

Ma, se ricordate bene, al termine del suo percorso sul trono, Maria De Filippi aveva proposto a Giacomo di lavorare per lei, come video maker. Una proposta che aveva lusingato l’ex tronista, che, però, ha deciso di rifiutare l’opportunità concessa da Maria. Il motivo? Lo ha spiegato lui stesso al magazine ufficiale di Uomini e Donne. Innanzitutto, l’idea di andare a convivere con la sua Martina, probabilmente a Milano, punto di incontro per entrambi. Inoltre, Giacomo sembra avere intenzione di inseguire altri progetti: “Forse sbagliando ho preso la decisione di proseguire il mio lavoro altrove, perseguire altri miei progetti più personali e intimi. Mi piacerebbe concentrarmi su viaggi, cortometraggi e, ora che ho più occasioni, proverò questa strada più incerta”.

“Ringrazio ancora il programma non solo per il percorso che ho fatto, ma per l’opportunità che era pronto a offrirmi. Uomini e Donne ha trasformato la mia vita. “, ha aggiunto Giacomo.