Chi è Denise Esposito, la donna che catturato il cuore di Gigi D’Alessio: vi sveliamo tutto sulla napoletana, sapete quanti anni ha?

Estate ricca di amore e di nuovi emozionanti inizi per Gigi D’Alessio che nelle ultime ore è diventato il protagonista della cronaca rosa italiana. Il celebre cantante napoletano presto diventerà nuovamente papà: la sua compagna, Denise Esposito, secondo quanto rivela il settimanale Chi, è in dolce attesa! Quinto figlio in arrivo così per Gigi che ha conosciuto la sua attuale dolce metà durante la scorsa estate: un fratellino o una sorellina per Claudio, Ilaria, Luca e Andrea? Non si conoscono ulteriori dettagli sulla gravidanza: ma che sappiamo invece su Denise, la donna che ha rubato il cuore del cantante? Vi parliamo di lei!

Denise Esposito, chi è la compagna di Gigi D’Alessio: età, cosa fa nella vita e come ha conosciuto il cantante

Denise Esposito è la compagna di Gigi D’Alessio: la donna è in dolce attesa, presto i due diventeranno genitori! Di Denise si sa davvero poco! Si legge sul web che è sempre stata fan del cantante napoletano: l’amore è scoppiato durante un concerto a Capri circa un anno fa, secondo quanto si legge, ma sono stati avvistati insieme solo pochi mesi fa.

Denise ha 28 anni: il prossimo novembre 2021 ne compirà 29. La notevole differenza d’età con il suo compagno non l’ha affatto spaventata: questa è una dimostrazione del fatto che l’amore non ha età! Leggiamo sul web che è un avvocato ed è napoletana, proprio come Gigi.

Su Instagram Denise è piuttosto seguita: il profilo conta circa 17,6 mila follower! La giovane pubblica tanti scatti di sé : è davvero bellissima!

Un maschietto o una femminuccia? Presto scopriremo ulteriori dettagli sulla gravidanza annunciata dal settimanale Chi! Potrebbero presto i diretti interessati raccontare qualche dettaglio sulla loro storia? I fan attendono curiosi!