Amadeus e la sua ansia: Giovanna Civitillo racconta il retroscena inedito sul conduttore

Giovanna Civitillo racconta un retroscena inedito su Amadeus e la sua ansia: di seguito le parole della donna

Amadeus è uno dei conduttori più famosi della televisione italiana, nonché uno dei più amati dal pubblico. Ha esordito come deejay negli anni ottanta grazie a Claudio Cecchetto, ma si è affermato successivamente come conduttore nel piccolo schermo a partire dagli anni novanta.

Ha condotto diversi quiz e programmi di intrattenimento, sia per la Rai che per Mediaset. Negli ultimi anni, invece, è stato il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Insieme a Fiorello ha formato una coppia inarrestabile. I due hanno impreziosito il palco dell’Ariston e nel 2022 saranno per la terza volta consecutiva al timone del Festival.

Giovanna Civitillo racconta l’ansia di Amadeus

Dopo la fine del matrimonio con Marisa Di Martino, Amadeus ha conosciuto Giovanna Civitillo, durante la conduzione de L’Eredità. I due si sono fidanzati nel 2003 e da allora non si sono mai più lasciati. I due sono convolati a nozze nel 2009, anno in cui è nato il loro primo ed unico figlio, José Alberto. Il nome è stato scelto dal conduttore in onore di José Mourinho, ex allenatore dell’Inter, squadra di cui il conduttore è un tifoso sfegatato.

La moglie di Amadeus racconta un retroscena inedito sul marito. Il conduttore, infatti, è ipocondriaco e la Civitillo, intervistato dal settimanale Oggi, ha confessato: “A lui basta un brufolo per pensare male e farne un possibile motivo di ansia. Come si vive? Prendendolo in giro dal mattino alla sera. Scherzandoci sopra. Altrimenti usciremmo pazzi”.

Amedeo e Giovanna sono senza ombra di dubbio una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Il loro amore sembra superare tutto, anche il tempo. Insieme a Josè formano una famiglia veramente perfetta.