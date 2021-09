Sapete chi è Antonella Rocco? Ecco tutte le curiosità sulla concorrente della nuova edizione Antonino Chef Academy

Antonino Chef Academy è un talent show culinario, in onda su Sky Uno dal 12 novembre 2019. La trasmissione va anche in replica su TV8 dall’11 marzo 2020. Il programma vede la partecipazione di dieci giovani cuochi o aspiranti tali, il cui obiettivo è aggiudicarsi un posto nella cucina del ristorante dello chef Antonino Cannavacciuolo, ovvero Villa Crespi. Cannavacciuolo nel programma è insegnante e giudice allo stesso tempo. Lo chef è affiancato da Simone Corbo, suo spalla a Villa Crespi, che veste i panni di tutor dei ragazzi.

Ogni puntata rappresenta un ciclo didattico ed è divisa in tre fasi: la lezione dello chef Cannavacciuolo, la prova in esterna e l’approfondimento, il quale è tenuto da uno chef di grande spessore ed ospite della puntata. Durante ogni fase, i concorrenti dovranno realizzare delle pietanze sulla base di quanto appreso durante la lezione dello chef napoletano. I concorrenti ovviamente dovranno rispettare un determinato tema e spesso dovranno utilizzare ingredienti particolari.

Al termine di ogni prova, ad ogni concorrente viene assegnato un voto; mentre al termine della puntata, il concorrente che ha la somma dei giudizi più bassa deve abbandonare l’accademia. Solo uno dei dieci partecipanti ovviamente avrà l’opportunità di lavorare fianco a fianco con lo chef stellato.

Antonino Chef Academy, chi è Antonella Rocco

Il talent show di Antonino Cannavacciuolo è giunto alla terza edizione. La nuova stagione andrà in onda dal 29 agosto al 3 ottobre 2021. Le scorse edizioni sono state vinte da Davide Marzullo e Francesca Stabile. Chi sarà il vincitore della terza edizione dell’Academy?

Questi sono i concorrenti in gara: Antonella Rocco; Darlyn Malbran (eliminata); Erion Fishti; Gabriele Gambarelli; Fabiana Quadrelli; Luca Guidetti; Nicolo’ Cacciatori; Sebastiano Zorgno; Patrizio Cafiso; Vivien Aglioni.

In questo articolo vi parliamo di una delle concorrenti del talent show, Antonella Rocco. All’anagrafe Antonietta Rocco, vive a Palermo con la sua famiglia. Ha scelto la direzione della cucina grazie al suo papà Vincenzo, Antonella infatti, nel momento di scegliere l’indirizzo all’istituto alberghiero a cui si era iscritta, voleva fare ricevimento. È molto testarda ed ha confessato di essersi iscritta al programma pochi giorni prima della chiusura delle iscrizioni. La Rocco non si è mai pentita della sua scelta e adesso è pronta per ambire alla vittoria. Riuscirà a conquistare un posto a Villa Crespi?