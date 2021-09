Patrizio Cafiso è uno dei 10 concorrenti di Antonino Chef Academy 2021, ma cosa sappiamo su di lui? Età, lavoro, diploma e sua ‘specialità’.

L’attesa è finalmente terminata! Antonino Chef Academy 2021 è ripartito. Proprio Domenica 29 Agosto è andata in onda la prima puntata di questa terza e nuova edizione e già ha riscontrato un successo davvero impressionante. Cosa ne sarà dei suoi protagonisti? E, soprattutto, chi sarà colui o colei che avrà la possibilità di essere il vincitore di questa nuova avventura? Al momento, ovviamente, è ancora tutto scoprire. Il viaggio è appena iniziato. E, nonostante ci sia stata già la prima eliminata, ci sono ancora tantissime altre cose che devono accadere.

La ‘brigata’ di Antonino Chef Academy 2021 è così composta: 3 ragazze, anche se una di loro è stata già eliminata, e 7 ragazzi. Tra di loro, c’è anche il giovanissimo Patrizio Cafiso. Avete avuto modo di poter conoscere la sua bravura? Senza alcun dubbio, si! Ebbene: siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui?

Patrizio Cafiso, chi è il concorrente di Antonino Chef Academy 2021: età, lavori e studi

Oltre a Luca Guidetti, quindi, anche Patrizio Cafiso è uno dei concorrenti di Antonino Chef Academy 2021. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il buon Cafiso sia davvero giovanissimo. Pensate, ha soltanto 21 anni, eppure vanta di un’esperienza lavorativa davvero impressionante. Dopo il diploma presso l’Istituto Alberghiero, infatti, si legge che Patrizio abbia lavorato in tantissime realtà italiane. E, soprattutto, in diversissime strutture alberghiere. Ma non solo. Proveniente da Ragusa, in Sicilia, Patrizio ha una particolare passione per i viaggi. Sul web, infatti, si legge che ha visitato tantissime città sia per puro piacere ed interesse che per lavoro. E che in ciascuna di essa ha appreso qualcosa.

Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Purtroppo, poco e niente! Attualmente, sembrerebeb che il buon Patrizio sia single. O, perlomeno, è questo che abbiamo appreso dal suo canale Instagram.

Da dove nasce la sua passione per la cucina?

Giovanissimo, eppure con una carriera impressionante. A questo punto, però, ci chiediamo: da dov’è nata la sua passione per la cucina? Semplice: da sua madre! Si legge, infatti, che anche lei sarebbe una chef. Ed che sia stata proprio lei ad indirizzare Patrizio nel mondo dell’arte culinaria.

Sarà Patrizio il vincitore di Antonino Chef Academy 2021? Non ci resta che attendere!