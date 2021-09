Eleonora Daniele visibilmente dimagrita: quanti chili ha perso e come ha fatto

La conduttrice Eleonora Daniele è apparsa visibilmente dimagrita: ecco quanti chili ha perso e soprattutto come ha fatto

Eleonora Daniele è una giornalista e conduttrice televisiva molto famosa. È nata a Padova il 20 agosto 1976 ed ha 45 anni. Ha iniziato la sua carriera in televisione come figurante a La sai l’ultima? nel 2001 e soprattutto come concorrente del Grande Fratello nello stesso anno.

Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia ha partecipato a serie televisive di successo, come La squadra, Un posto al sole e Carabinieri. In televisione, invece, conduce Unomattina dal 2004 al 2011. In seguito conduce Linea Verde e Estate in diretta fino al 2016, quando poi passa a Storie Italiane. Negli ultimi anni, inoltre, è stata anche giurata di Miss Italia e dello Zecchino d’oro.

Eleonora Daniele è dimagrita: quanti chili ha perso

Di recente, Eleonora Daniele è diventata mamma. La conduttrice televisiva ha dato alla luce la piccola Carlotta il 25 maggio 2020. È la prima figlia della donna, nata dalla relazione con l’imprenditore e conte Giulio Tassoni.

La gravidanza ovviamente ha modificato il fisico della Daniele, che nel corso della sua carriera è sempre stata impeccabile. Di recente, però, è apparsa visibilmente dimagrita in televisione.

La conduttrice ha confermato di aver preso una ventina di chili durante la gravidanza, ma di essere riuscita a smaltirli con gran velocità. Subito dopo la nascita di Carlotta, infatti, la Daniele ne ha perso qualcuno e ad oggi sembra aver smaltito ben undici chili. Come ha fatto? Nessuna dieta solo tanto sport ed una corretta alimentazione. La Daniele, infatti, si è limitata nel mangiare dolci.

Da lunedì 13 settembre, la Daniele tornerà in televisione con la nona stagione di Storie Italiane. A ottobre, invece, uscirà il suo libro in cui racconta della scomparsa del fratello, avvenuta il 17 febbraio 2015. La Daniele si dice inoltre pronta a scrivere un altro libro e soprattutto ad accogliere il secondo figlio.