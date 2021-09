“Fuori dalla nuova edizione di Amici”: la reazione non tarda ad arrivare, social in delirio

Sarà fuori dalla nuova edizione di Amici e la reazione non tarda ad arrivare, i social sono in delirio: ecco di chi si tratta

Sta per tornare il talent show Amici di Maria De Filippi. La nuova edizione è alle porte. Sul profilo social del programma è apparso un annuncio: “Da sabato 18 settembre su Canale 5 torna Amici. Chi saranno i nuovi allievi?“. Nel frattempo, però, c’è già un’esclusione. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando.

“Fuori dalla nuova edizione di Amici”: la reazione

Tutto pronto per la ventunesima edizione del talent show Amici, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il programma torna in onda sabato 18 settembre 2021. Si inizia con la fase pomeridiana, in cui si forma la classe e gli allievi si esibiscono davanti ai professori. In primavera poi andrà in onda il serale.

Nel frattempo, però, c’è già un’esclusione. Secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, la professoressa di canto, Anna Pettinelli, non farebbe parte del cast della nuovissima edizione del talent show di Canale 5. La speaker radiofonica, però, ha immediatamente chiarito la questione, rompendo il silenzio con un post ‘chiarificatore’ su Instagram.

Dopo la diffusione di queste indiscrezioni, infatti, la Pettinelli ha risposto così sui social: “Fatevi un bagno, un vaccino che sarebbe l’ora, siate spensierati, godetevi ‘sti spicci di vacanze e soprattutto non credete a tutto come i somari. Che volano. E volano bassi”. La scorsa settimana, invece, Anna ha pubblicato il promo della nuova edizione del talent show, scrivendo: “Amici finalmente è tornato“.

Anna Pettinelli dunque farà parte del cast della ventunesima edizione del talent show di Canale 5. Non ci sarà invece Arisa, indecisa fino all’ultimo tra il talent show e la partecipazione a Pekin Express. Alla fine non parteciperà né all’uno né all’altro.