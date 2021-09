Grave lutto per Dodi Battaglia: è morta la moglie Paola; l’annuncio del chitarrista dei Pooh.

“È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia.” Con queste parole, Dodi battaglia ha condiviso sui social la più triste delle notizie. Paola Toeschi, sposata col chitarrista dei Pooh dal 2011, lottava da tempo contro un tumore al cervello, di cui ha parlato anche in un libro “Più forte del male”, pubblicato nel 2015. Paola è stata la terza moglie del musicista e dal loro amore è nata Sofia, oggi quindicenne, quarta figlia di Dodi.

Grave lutto per Dodi Battaglia: è morta la moglie Paola dopo una lunga malattia

Un annuncio straziante, quello condiviso qualche ora fa da Dodi Battaglia sui suoi canali social. Dopo una lunga malattia, la moglie Paola si è spenta questa mattina all’età di 51 anni. Una malattia durante la quale la donna si è avvicinata molto alla fede, in particolare alla Madonna di Medjugorie.

Parole toccanti unite ad una immagine di un cielo azzurro con nuvole bianche, quelle condivise da Dodi Battaglia sui suoi social: il post del chitarrista dei Pooh è stato in pochissimo tempo invaso dai commenti e i messaggi di affetto di fan, amici e colleghi. In tantissimi hanno voluto far sentire la propria vicinanza all’artista in questo momento difficile:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dodi Battaglia (@dodibattaglia)

Tra i tanti, anche l’amico e collega Roby Facchinetti, che ha così salutato Paola sui social: “Profondamente addolorati, ci sentiamo vicinissimi a Dodi e alla figlia Sofia in questo dolorosissimo momento per la prematura scomparsa della loro amata Paola.

Cara Paola, che tu possa riposare in pace e in serenità eterna. Roby, Giovanna e figli”. Non possiamo che unirci a tutti e mandare le nostre più sentite condoglianze a Dodi Battaglia per la dolorosa perdita.