Beautiful, anticipazioni americane: un ritorno shock sconvolgerà la vita di Liam e Hope, cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

Intrighi e colpi di scena a non finire a Beautiful. È questo il segreto del successo della soap, che da ben 35 anni tiene incollati alla tv milioni di telespettatori in tutto il mondo. Nelle puntate in onda attualmente in Italia, al centro della trama c’è il triangolo formato da Ridge, Brooke e Shauna, ma ben presto i riflettori si sposteranno su un altro triangolo…

LEGGI ANCHE —–>Beautiful, anticipazioni americane: si suiciderà! Inquietante colpo di scena

Si, parliamo di Liam, Hope e Steffy: le vicende di questo trio non sono affatto finite! Hope scoprirà un nuovo tradimento da parte del giovane Spencer ma non è questa l’unica brutta notizia. Scopriamo cosa emerge dalle anticipazioni provenienti dagli USA.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Beautiful, anticipazioni americane: un nuovo ostacolo per Liam e Hope, chi è che torna?

Non c’è pace per Liam e Hope! Tutto sembrava procedere in serenità per la coppia, ma nuovi problemi sono in arrivo. Prima di tutto il nuovo tradimento di Liam con Steffy, che sarà però perdonato da Hope. In seguito, l’arresto di Liam per il presunto omicidio di Vinny Walker: anche questo si risolverà con la liberazione del giovane Spencer, in seguito alla scoperta della verità sulla morte di Vinny. Pensate sia finita qui? Vi sbagliate di grosso.

Dopo la scarcerazione di Liam, sembrava essere tornato il sereno per la coppia, ma le anticipazioni americane parlano di un nuovo dramma in arrivo. A portare scompiglio sarà un personaggio misterioso, di cui non è ancora emerso il nome, ma che è già stato nella soap. Insomma, un ritorno inaspettato che sconvolgerà le vite di Liam e Hope. Chi potrebbe essere?

I telespettatori hanno iniziato ad avanzare alcune ipotesi e le due più gettonate sono le seguenti: il primo è Deacon Sharpe, il padre di Hope, arrestato per il tentato omicidio a Quinn. Il ritorno del personaggio interpretato da Sean Kanan potrebbe portare non pochi problemi ad Hope e, quindi, alla coppia. Un altro clamorosissimo ritorno potrebbe essere quello di Caroline Spencer Jr, la cugina di Liam. Si, tutti sanno che la donna è morta ma potrebbe esserci il colpo di scena di una morte mai avvenuta: il suo ritorno potrebbe creare scompiglio essendo la madre biologica di Douglas. E se la donna volesse suo figlio? Come la prenderebbe Hope?

Insomma, al momento ci sono solo ipotesi, ma quel che è certo è che una bomba è pronta ad esplodere nella vita dei “Lope”. Nel frattempo, non perdetevi l’appuntamento quotidiano con Beautiful, in onda su Canale 5 alle ore 13 e 45.