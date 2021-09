La villa in cui soggiornò Totò è stata messa in vendita: la residenza di cui vi parliamo di trova a Capri, quanto costa? Ecco tutti i dettagli.

Dai possenti Faraglioni alla Grotta Azzurra, dalla celebre piazzetta alla villa dell’Imperatore Tiberio: Capri è una delle isole italiane più amate ed ambite. Famosa in tutto il mondo, è un luogo che vanta una natura selvaggia e location esclusive. Scelta da VIP di tutto il mondo, anche il grande Totò amava respirare l’aria caprese. Il celebre Antonio De Curtis, passato a miglior vita nel 1967, aveva il suo ‘angolo preferito’ a Capri. Quel luogo oggi è in vendita: si tratta di una magnifica villa di lusso con parco e dependance!

La villa in cui soggiornò Totò messa in vendita: quanto costa e dove si trova

Ha ospitato tanti personaggi famosi in tutto il mondo, tra cui Totò, una magnifica villa di lusso situata a Capri. Quattro piani, con parco e dependance ma non solo: una piscina, campo da calcio, da tennis e bocce, una limonaia ed ovviamente una meravigliosa vista mare. Oggi questo luogo incantato è stato messo in vendita da Lionard Luxury Real Estate.

La villa di lusso in cui soggiornò Totò fu realizzata negli anni ’40 su commissione di Carlo Ludovico Bragaglia, produttore cinematografico che realizzò 6 film con il famoso Antonio De Curtis. Ma quanto costa oggi?

Oltre 10 milioni di euro chiede la Lionard Luxury Real Estate che propone una galleria fotografica del complesso e le informazioni dettagliate. “La dimora si compone di due ville attigue ma non comunicanti. La suggestiva villa padronale, con la sua architettura tipica caprese in muratura di pietra calcarea dal caratteristico colore bianco intenso, ha una superficie di 800 mq e si sviluppa su quattro livelli” si legge nella descrizione del magico luogo. Gli interni hanno pavimenti in marmo pregiato, arredo d’epoca, antichi reperti ed eleganti camere da letto con bagno privato.

Non è la prima volta che la villa è sul mercato: chi deciderà di acquistare questo complesso che toglie il fiato?