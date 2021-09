Grande Fratello, drastica svolta per l’ex concorrente: si dedicherà alla politica

Clamorosa svolta nella vita dell’ex concorrente del Grande Fratello: ha deciso di scendere in politica, nessuno lo avrebbe immaginato.

Qualche anno fa varcò la porta rossa del Grande Fratello 14, edizione condotta da Alessia Marcuzzi e destinata a persone comuni. Bella, laureata in Comunicazione e Marketing d’Impresa, il suo percorso fu caratterizzato dagli scontri con Federica Lepanto, vincitrice di quell’edizione.

Nata in una famiglia agiata, l’ex concorrente lavorava come Responsabile Marketing nell’azienda di abbigliamento messa in piedi dal padre. Parliamo di Rossella Intellicato, che dopo l’avventura al GF occupò per un periodo il trono di Uomini e Donne, ricordate? La bionda torinese non arrivò ad una scelta ma abbandonò il dating show prima del tempo per poi iniziare una storia con Jeremias Rodriguez.

Oggi Rossella è felice accanto a Giovanni Ferrero con cui ha avuto il suo primo figlio, Francesco Leone Maria, nato a dicembre 2020. Ha detto addio alla tv continuando a occuparsi dell’azienda di famiglia. Nelle ultime ore, però, l’ex gieffina ha colto tutti di sorpresa annunciando la sua discesa in politica. Proprio così! Ma cerchiamo di capirne di più.

Rossella Intellicato, svolta improvvisa: l’ex concorrente del Grande Fratello si candida alle elezioni

Tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, la Intellicato ha fatto sapere di essersi candidata alle elezioni comunali di Torino, sua città d’origine.

Il partito che appoggia è la Lega di Matteo Salvini: “Ho sempre amato chi nella vita prende decisioni nel bene o nel male. Io ho deciso di prendere questa! Votare è un dovere civico”, ha scritto sul popolare social network.

Che dire: nessuno se l’aspettava, ma facciamo il nostro in bocca al lupo a Rossella per questa nuova ed impegnativa avventura.