GF VIP 6, chi è Manuel Bortuzzo: età, fidanzata e qual è il mestiere dei suoi genitori

In questo articolo vi parliamo di uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip: Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il nuotatore entrerà nella casa più spiata d’Italia e per lui sarà la prima esperienza in un reality show. Per consentire il suo ingresso nella casa pare che la produzione sia addirittura pronta a cambiare l’impianto della casa. Sapete tutte le curiosità su Bortuzzo? Di seguito vi sveliamo quelle più importanti.

GF VIP 6, chi è Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo è nato il 3 maggio 1999 a Trieste, ha 21 anni ed è un noto nuotatore. I suoi genitori si chiamano Franco, di professione venditore di auto, e Rossella, che lavora in un panificio. Manuel ha tre fratelli: Kevin, Michelle e Jennifer. Nel corso della sua infanzia si è trasferito varie volte: da Stino a Livenzo, fino a Portogruaro, dove è nata la passione per il nuoto. Una volta presa la licenza media, ha deciso di non continuare gli studi proprio per seguire la sua passione per il nuoto. Manuel lascia dunque il Veneto, trasferendosi nel Lazio, allenandosi nel centro sportivo di Castelporziano e specializzandosi nel metafondo.

La sua vita cambia radicalmente il 3 febbraio 2019, quando durante una sparatoria viene ferito alla schiena. Bortuzzo fu scambiato per un’altra persona e fu colpito alla schiena. Il proiettile gli attraversa il polmone, arrivando fino alla spina dorsale, provocandogli una grave lesione midollare. Da quel giorno, Manuel è costretto su una sedia a rotelle. A causa della sparatoria, Bortuzzo non ha potuto partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove sarebbe stato sicuramente protagonista.

Il nuotatore ha iniziato così un percorso di riabilitazione e nel frattempo ha scritto anche un libro, Rinascere, l’anno in cui ho ricominciato a vincere. Nel giugno 2021, inoltre, è stato soggetto del docufilm L’ultima gara, che racconta la storia di quattro ex nuotatori che non si lasciano scoraggiare dai drammi della vita.

Riguardo alla sua vita privata, in passato è stato legato sentimentalmente a Martina Rossi, giovane nuotatrice coinvolta insieme a lui nella sparatoria. Dopo la tragedia, i due sono rimasti insieme, ma poi la loro storia d’amore è terminata. In seguito, Manuel ha dichiarato di essersi legato a Federica Pizzi, figlia della compagna del suo dentista, ma al momento non sappiamo ancora se sia la sua fidanzata o meno.