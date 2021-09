Jo Squillo è pronta ad entrare nella Casa del GF VIP: siamo qui per raccontarvi la sua vita, ecco qualche curiosità sul suo conto!

La nuova edizione del Grande Fratello VIP è pronta a regalare sorprese e scintille! Il cast scelto da Alfonso Signorini regalerà intrattenimento al pubblico televisivo. Jo Squillo entrerà nella Casa più spiata d’Italia: è già pronta a scaricare tutta la sua adrenalina in questa nuova edizione del GF VIP? Certo che sì! La nuova concorrente è pronta a vincere: si aspetta di trovare nel reality ‘tanta sorellanza e qualche fratellanza’, come ha rivelato nell’intervista di presentazione. Con chi stringerà ottimi rapporti di amicizia? In attesa di conoscere come sarà il suo percorso nella Casa, vi parliamo di lei e della sua carriera.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

GF VIP 6, Jo Squillo: età, la carriera e la verità sulla sua vita privata

Jo Squillo è il nome d’arte di Giovanna Coletti: classe ’62, è un volto dello spettacolo molto amato. La sua carriera è iniziata come cantante e cantautrice, prima di diventare conduttrice televisiva. La sua prima incisione risale al 1980, ‘Sono cattiva/Orrore’, come membro del gruppo femminile ‘Kandeggina Gang’: il gruppo era caratterizzato da forti accenti anti maschilisti che spesso ribadivano nei loro show!

Nel corso degli anni ’80 Jo Squillo ha sperimentato diversi correnti musicali ed ha inciso canzoni diventate famose anche in Spagna. Nell’91 il grande successo: in coppia con Sabrina Salerno, la loro ‘Siamo donne’ era cantata ed ascoltata da tutti! In seguito la Coletti si è dedicata alla tv, presentando diversi programmi. Nel 2019 è stata una delle naufraghe de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5: purtroppo, per lei l’avventura terminò prima del previsto a causa di un infortunio.

Leggi anche GF VIP 6, qual è il cachet dei concorrenti? Cifre abbastanza alte

Il volto televisivo nel corso della quarantena imposta a causa del COVID ha regalato intrattenimento ai suoi follower sui social dando vita ad una serie di DJ set a cadenza quotidiana. Farà ballare anche tutti i suoi inquilini della Casa del GF VIP?

Vita privata

Jo Squillo, secondo quanto si legge sul web, sarebbe sposata con un produttore discografico e direttore artistico di nome Gianni Muciaccia. Nell’intervista rilasciata al GF VIP, prima di entrare nella casa, Jo ha confessato di non esser mai stata sposata: “Sono una donna libera da sempre e per sempre” sono state le sue parole.