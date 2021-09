Ricordate la ‘temutissima’ zingara del programma ‘Luna Park’: la notizia è apparsa in queste ultime ore ed ha fatto il giro del web.

Tra i tantissimi programmi che hanno allietato gli anni ’90 del pubblico italiano, è davvero impossibile dimenticarci di questo. Stiamo parlando proprio del gioco ‘Luna Park’. Andato in onda per la prima volta nel 1994, il game show pre-serale ha saputo intrattenere un ampio numero di telespettatori. Tanto che ancora adesso, a distanza di anni dalla fine della sua messa in onda, il programma viene ricordato ancora con immenso affetto.

Presenza fissa ed anche piuttosto ‘temuta’ da parte di tutti i concorrenti del programma, vi era proprio lei: la Zingara. “Tu con me ribaltarla potrai ma con la Luna Nera sono guai”, erano proprio queste le parole che il personaggio del gioco diceva quando veniva chiamata in causa. Ebbene: cosa sappiamo adesso su di lei? Appurato che sono trascorsi anni dalla fine del programma, ma cosa fa oggi la bellissima Cloris Brosca. Ecco. In queste ultime ore, sul web, ha fatto il giro una notizia davvero incredibile. Ecco di che cosa parliamo.

Era la Zingara de ‘Luna Park’: cosa è emerso in queste ultime ore

Quanti di voi erano dei telespettatori accaniti di Luna Park? Decisamente tantissimi! Siamo certi, dunque, che anche voi ricordate perfettamente il personaggio della ‘zingara’. Bellissima e splendente come non mai, Cloris Brosca, è questo il nome dell’attrice che vestiva i suoi panni, era un volto fisso del programma. E, con i suoi tarocchi, era tra le presenze fisse del game-show. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei?

Sono trascorsi anni da quando Luna Park non va più in onda, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi la bella Brosca? Ebbene: in queste ultime ore, si è diffusa una notizia davvero incredibile. Di che cosa parliamo? La risposta è semplice: dopo anni, Cloris è pronta a ritornare sul piccolo schermo. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’attrice napoletana sarà tra le presenze fisse del nuovo programma che, a partire dal 3 Ottobre, sarà su Rai Due con Simona Ventura e Paola Perego.

Siete contenti anche voi di questo ritorno? Noi assolutamente si!