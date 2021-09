Che fine ha fatto Alessandro Greco? Arriva la notizia che tutti aspettavano

Che fine ha fatto Alessandro Greco? Arriva finalmente la notizia che tutti stavano aspettando: ecco di cosa si tratta

Da un po’ di tempo lo storico conduttore Alessandro Greco non appare in televisione. Che fine ha fatto? Finalmente, dopo circa un anno, arriva la notizia che tutti stavano aspettando.

Alessandro Greco, arriva la notizia tanto attesa

Alessandro Greco è uno storico conduttore televisivo. Ha iniziato la sua carriera in radio e in TV private a livello locale. Inizia a farsi conoscere nella tv nazionale nel 1992, quando partecipa al concorso per nuovi talenti “Stasera mi butto” su Rai 2. Nonostante non riesca a vincere il concorso, ottiene comunque l’ingresso nel cast di Unomattina estate

Negli anni successivi raggiunge l’apice del successo, conducendo programmi famosi come Furore e Colorado. Contemporaneamente continua ad essere impegnato anche in radio, soprattutto ad RTL 102.5.

Nel gennaio 2020 ha partecipato come concorrente al talent show “Il cantante mascherato”; mentre l’ultima apparizione in televisione nelle vesti di conduttore risale a settembre 2019, quando ha condotto l’ottantesima edizione di Miss Italia su Rai 1.

Dopo un periodo di pausa, Greco finalmente tornerò al timone di un nuovo programma televisivo. Il conduttore infatti presenterà “Dolce Quiz“, in onda su Rai 2.

Si tratta – come riporta TvBlog – di un quiz nel quale i concorrenti cucinano e mangiano. Essi, però, potranno mangiare solo se risponderanno in modo corretto alle domande.

Nel cast del programma, oltre a Greco, ci saranno anche Ernst Knam, sua moglie Alessandra Mion e il sommelier Filippo Bartolotta. Nel cast fisso del programma, inoltre, ci saranno anche Claudio Guerrini e Alessia Bertolotto.

Si tratta di una notizia che sicuramente molti aspettavano su Alessandro Greco. Egli è molto amato come conduttore televisivo e il pubblico attendeva il suo ritorno con grande ansia.