Squid Game diventa realtà: martedì 12 ottobre un gruppo di concorrenti sarà chiamato a superare i giochi! Le prove sono le stesse viste nella serie tv Netflix!

Squid Game è diventata una delle serie tv targate Netflix più viste al mondo. La serie sudcoreana sta battendo ogni record: è la più cercata e seguita in 90 paesi! Il regista è Hwang Dong-hyuk ed ha scritto la trama cinque anni fa: inizialmente ha fatto fatica a trovare produttori interessati a realizzare la serie, fino a quando non è arrivata Netflix! Il fenomeno Squid Game è diventato mondiale ed, a quanto pare, i giochi si organizzeranno davvero! Un gruppo di giocatori verranno chiamati per dar vita ad una versione reale delle prove che abbiamo seguito nella serie. Dove accadrà tutto ciò?

Squid Game, succederà davvero: dove si terranno i giochi ispirati alla serie tv

Squid Game diventa reale: negli Emirati Arabi Uniti, un gruppo di giocatori sarà chiamato per prender parte al gioco! Nel Centro Culturale Coreano di Abu Dhabi, martedì 12 ottobre, si svolgeranno le prove che hanno incuriosito tutti gli amanti della serie sudcoreana.

Il portale del Centro Culturale Coreano negli Emirati Arabi rivela che al gioco parteciperanno due squadre composte da 15 giocatori ciascuna: i concorrenti dovranno affrontare i giochi visti in Squid Game, come Red Light Green Light, Caramelle Dalgona. Gli sfidanti indosseranno maglie con il logo della serie tv mentre i membri dello staff dell’evento indosseranno le iconiche tute rosse! Ai giocatori eliminati sarà concesso di continuare ad assistere alla partita a bordo campo.

Cosa si vince?

In palio non ci saranno somme ingenti di denaro. Chi supererà le prove riceverà in regalo una tuta personalizzata!

