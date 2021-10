Amici 21, dramma si consuma in studio: allievo in lacrime, cos’è successo

Dramma nello studio di Amici 21, allievo finisce in lacrime: in questo articolo vi spieghiamo cos’è successo nella scorsa registrazione

Nella scorsa registrazione del talent show “Amici” di Maria De Filippi si è consumato un vero e proprio dramma in studio. Un allievo è scoppiato a piangere, lasciando di stucco anche i professori. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo nella puntata che vedremo domenica su Canale 5.

LEGGI ANCHE: Dopo Amici una novità assoluta per lui: l’annuncio a sorpresa dopo ore di attesa

Amici 21, dramma in studio: allievo in lacrime

Nei giorni scorsi è stata registrata una nuova puntata del talent show “Amici” di Maria De Filippi. La registrazione andrà in onda domenica pomeriggio su Canale 5. Sul web, però, circolano alcune anticipazioni riguardanti la scorsa registrazione.

In studio ci sono state ben due eliminazioni. Elisabetta e Matt hanno perso la loro sfida ed hanno dovuto abbandonare per sempre la scuola più famosa d’Italia. L’eliminazione del ballerino è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Nessuno, infatti, si aspettava la sua eliminazione. Non se l’aspettava nemmeno Giacomo, che è scoppiato a piangere in studio.

Il cantante era molto provato durante la registrazione e addirittura non è riuscito a dare il meglio di sé quando è stato chiamato ad esibirsi davanti ai professori e davanti ad Ermal Meta, ospite della puntata. I professori gliel’hanno fatta passare e Giacomo ha ricevuto di nuovo la maglia, ma dovrà impegnarsi in settimana per migliorare.

Giacomo e Matt erano molto legati e condividevano anche la stanza. L’eliminazione del ballerino lascia un gran vuoto nella casetta. I suoi compagni d’avventura dovranno rimboccarsi le maniche e continuare senza di lui. Al posto dei due eliminati, però, sono arrivati una cantante ed un ballerino. Chi di loro riuscirà ad arrivare al serale?