Squid Game approda nella vita reale, avete visto il montepremi? È da urlo!

Il famoso “Squid Game” approda nella vita reale e il montepremi è da urlo: di seguito tutti i dettagli sul gioco

La famosissima serie tv “Squid Game” approda anche nella vita reale. Alcuni creatori sono pronti a riprodurre nella realtà il gioco divenuto celebre nelle scorse settimane. C’è addirittura un montepremi in palio ed è veramente da urlo. Di seguito vi sveliamo tutti i dettagli.

Squid Game approda nella vita reale: il montepremi è da urlo

Squid Game, letteralmente “Il gioco del calamaro”, è una serie televisiva sudcoreana, scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk. La serie è stata distribuita in tutto il mondo sulla piattaforma di streaming Netflix a partire dal 17 settembre 2021. La serie è costituita da nove episodi e narra la storia di un gruppo di persone che rischiano la vita in un mortale gioco di sopravvivenza, che ha in palio un montepremi che si aggira attorno ai 33 milioni di euro.

Il gioco è stato concepita da Hwang sulla base delle sue personali difficoltà giovanili, ma anche sulle disparità socio-economiche vigenti in Corea del Sud. La sceneggiatura è stata stesa per la prima volta nel 2008, ma l’autore ha fatto fatica a trovare dei produttori disposti a finanziare l’opera, fino a quando Netflix ha mostrato interesse ed è diventata un autentico successo. Ad oggi, infatti, è la serie tv più vista nella storia della piattaforma di streaming.

Presto, però, “Squid Game” approderà anche nella vita reale. Nella provincia di Gangwon, in Sud Corea, un hotel ha infatti annunciato che organizzerà un evento a tema “Squid Game”, ricreando i giochi della famosa serie TV. La notizia è stata diffusa da “The Korea Times” e l’hotel in questione è il St. John’s Hotel di Gangneung. C’è addirittura un montepremi in palio ed è veramente da urlo. Chi vincerà il gioco, infatti, porterà a casa ben 5 milioni di won, ovvero circa 3.600 euro. Ovviamente non ci saranno omicidi.