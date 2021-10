Piedi al limite, “Un supplizio”: la dolorosa storia di Paulette

Paulette è afflitta dal problema dei calli che le causano tantissimo dolore nel camminare: la sua storia raccontata a Piedi al limite.

Negli episodi di Piedi al limite abbiamo ascoltato tante storie di persone sofferenti a causa di serie patologie ai piedi. Tutte hanno in comune il fatto di rappresentare un grosso ostacolo nella vita quotidiana dei protagonisti.

Leggi anche—————>>>Piedi al limite, “Come camminare sui carboni ardenti”: il calvario di Michele

Quando i piedi hanno dei problemi, tutte le attività dell’essere umano sono compromesse e una vita normale diventa un miraggio. Per fortuna, però, i medici chirurghi Brad Shaeffer e Ebonie Vincent hanno sempre la soluzione giusta a tutto.

Anche nel caso di Paulette la situazione sembrava disperata: “Combatto da quando avevo sette anni, sta diventando sempre più difficile perché più passa il tempo e più soffro”, ha raccontato la donna alla dottoressa Vincent quando si è recata in studio da lei per chiederle aiuto.

Vediamo com’è andata!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Piedi al limite, il dramma di Paulette: “Ho dei dolori lancinanti”

Dopo averla visitata, la dottoressa Ebonie Vincent individua la patologia da cui è affetta la paziente: cheratosi palmo-plantare, una patologia ereditaria che comporta un ispessimento della pelle. Sono però le ghiandole sudoripare la vera causa scatenante del dolore: il sudore eccessivo favorisce il proliferare di funghi che tendono a far ispessire molto la pelle.

Leggi anche—————–>>>Piedi al limite, “Come Frankestein”: l’assurdo caso di Nathan Lantz

Il chirurgo spiega che purtroppo non esiste una cura definitiva e che Paulette dovrà seguire una cura a vita. Come prima cosa, la dottoressa effettua uno sbrigliamento: con una lama eliminerà la maggior parte dei tessuti morti per poter arrivare allo strato in cui tende a formarsi l’umidità. Il secondo passo sarà l’applicazione di alcune creme, una a base di urea e una antimicotica che assorbiranno l’umidità in eccesso.

Grazie alla consulenza della celebre dottoressa americana, Paulette ha risolto in parte il suo grave problema.

Visto? Un vero miracolo, no?