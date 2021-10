Le Iene, grave lutto per Matteo Viviani: “Buon viaggio uomo…”

Matteo Viviani de “Le Iene” colpito da un grave lutto: “Buon viaggio uomo…”, in questo articolo vi riportiamo le sue parole

Il conduttore de “Le Iene”, Matteo Viviani”, è stato colpito da un grave lutto. L’uomo ha pubblicato un lungo posto sul suo account Instagram, in cui scrive: “Buon viaggio uomo…“. Il post è corredato da una foto dell’uomo scomparso con in braccio le figlie di Viviani. Di seguito vi riportiamo le parole del conduttore de “Le Iene”.

Le Iene, grave lutto per Matteo Viviani

Matteo Viviani, inviato nonchè conduttore de “Le Iene”, è stato colpito da un grave lutto. L’uomo ha pubblicato un lungo post sui social, scrivendo: “”Buon viaggio uomo… Ti ricorderemo come un esempio di solidità e onestà“.

Viviani ha pubblicato una foto dell’uomo scomparso con in braccio le sue figlie: “Ti ricorderemo e parleremo di te… magari davanti ad una buona bottiglia di vino. Ci manchi”. La foto pubblicata da Viviani, però, ha creato un fraintendimento. I fan del conduttore de “Le Iene”, infatti, pensavano fosse morto il padre.

Matteo è stato così costretto a pubblicare un video per chiarire la vicenda: “Molti di voi mi stanno facendo le condoglianze. L’uomo nella foto non è mio padre, ma è un mio carissimo amico. Mio padre è scomparso un po’ di tempo fa“. Viviani ha comunque ringraziato i suoi follower per la vicinanza dimostratagli in questo momento così delicato.

La foto pubblicata dal conduttore de “Le Iene”, infatti, ha ricevuto tantissime interazioni e oltre ai like c’erano anche molti commenti. Messaggi di cordoglio e di vicinanza, che Viviani ha sicuramente apprezzato e per questo motivo ci ha tenuto a ringraziare tutti i suoi seguaci per il sostegno.