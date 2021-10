Miriam Leone, che trasformazione: capelli corti e occhi diversi, da non credere

Che trasformazione per Miriam Leone, l’attrice ha pubblicato una foto con i capelli corti e occhi di colore diverso

Un’altra trasformazione per Miriam Leone. La famosa attrice ama cambiare il proprio look e spesso lo fa anche per lavoro. La Leone questa volta si è presentata sui social con un look rivoluzionato: capelli corti e occhi di colore diverso.

Miriam Leone, trasformazione assurda: la foto

Miriam Leone è una delle attrici più affascinanti del cinema italiano. La donna, di origini catanesi, è amatissima dal pubblico italiano. Miriam è divenuta famosa grazie alla vittoria nella 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia. Dopo il successo per lei si sono spalancate le porte della televisione e del cinema. Ha condotto “Unomattina Estate” e “Mattino in famiglia”, mentre sul grande schermo è stata protagonista con “Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso”.

È divenuta celebre nelle vesti di attrice grazie al ruolo di Veronica Castello nella serie televisiva “1992”, trasmessa su Sky Atlantic e ambientata nella Milano di Tangentopoli. Di recente, inoltre, ha interpretato Eva Kant nel film Diabolik e presto la vedremo nuovamente al cinema con “Marilyn ha gli occhi neri”. Stavolta la Leone presterà il volto a Clara.

La Leone ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae l’incredibile trasformazione fatta per interpretare il suo nuovo personaggio. L’attrice appare con i capelli molto corti e gli occhi di due colori diversi. Sul popolare social network ha poi spiegato il motivo del colore diverso degli occhi:“Qui mi trasformavo in Clara, o forse, visti gli occhi arrossati, tornavo Miriam dopo aver tenuto le lenti colorate tutto il giorno”. Il film esce oggi in tutte le sale cinematografiche. Dopo la pandemia, anche Miriam Leone torna protagonista sul grande schermo.