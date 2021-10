Tale e Quale Show, il commento di Malgioglio ‘imbarazza’ Pierpaolo: attimi di tensione in studio

Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show, il commento di Cristiano Malgioglio ha ‘imbarazzato’ Pierpaolo Pretelli: attimi di tensione

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “Tale e Quale Show”, programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. L’ex gieffino Pierpaolo Pretelli ha imitato il noto cantante Irama. La sua esibizione, però, ha fatto storcere il naso a Cristiano Malgioglio. Il giudice non ha gradito la sua performance e il suo commento ha ‘imbarazzato’ il concorrente.

Tale e Quale Show, il commento di Malgioglio ‘imbarazza’ Pierpaolo

Tale e quale show è un programma televisivo che va in onda in diretta e in prima serata su Rai 1 dal 20 aprile 2012. La trasmissione è condotta da Carlo Conti ed è l’adattamento italiano del talent show “Tu cara me suena”, format spagnolo in onda su Antena 3. Il programma è giunto all’undicesima edizione, attualmente in onda su Rai 1.

Proprio ieri sera è andata in onda la quinta puntata del programma. I Gemelli di Guidonia sono tornati a vincere, interpretando i New Trolls con il brano “Quella carezza della sera”. Secondo posto per Dennis Fantina, sul quale pesa il giudizio di Cristiano Malgioglio. Il cantautore ha assegnato solo 8 punti all’ex allievo di “Amici”, mentre tutti gli altri hanno assegnato il massimo del punteggio.

Non solo il giudizio su Dennis Fantina, anche quello su Pierpaolo Pretelli ha fatto mormorare il pubblico. L’ex concorrente del GF VIP ha interpretato il brano “Arrogante” di Irama, ma la sua performance non è piaciuta a Malgioglio: “Sinceramente sei molto distante dal cantante originale, hai cantato con la tua voce, io ti conosco molto bene…”. Il commento di Malgioglio ha imbarazzato Pierpaolo. Non dello stesso parere, invece, Loretta Goggi, che ha apprezzato la performance dell’ex gieffino: “Non era facile imitarlo“.