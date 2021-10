X Factor, quanto guadagnano i giudici: cifre da capogiro

Sapete quanto guadagnano i giudici di X Factor? Le cifre sono veramente da capogiro: ve le sveliamo in questo articolo

Quanto guadagnano i giudici del talent show X Factor? Sicuramente i telespettatori più affezionati se lo saranno chiesti. Le cifre sono veramente da capogiro. Ve le sveliamo noi di seguito.

LEGGI ANCHE: X Factor, Hell Raton: “Da solo a 7 anni su un volo intercontinentale”, incredibile retroscena

Quanto guadagnano i giudici di X Factor?

X Factor è la versione italiana del talent show musicale di origine britannica “The X Factor”. Le prime quattro edizioni del talent show sono andate in onda su Rai 2, mentre dal 2011 il programma va in onda su Sky Uno. Il programma è stato condotto da Francesco Facchinetti durante le prime quattro edizioni dal 2008 al 2010, da Alessandro Cattelan dal 2011 al 2020, mentre da quest’anno è Ludovico Tersigni il conduttore. Il talent show è giunto alla quindicesima edizione, attualmente in onda.

I giudici del programma sono: Manuel Agnelli, Hell Raton, Emma Marrone e Mika. Ma sapete quanto guadagnano? Gli stipendi non sono mai stati rivelati, ma alcune informazioni -riporta Qui Finzanza – arrivano da fonti vicine a Sky. I giudici del talent show guadagnerebbero 5 mila euro a puntata, ovvero 40 mila euro circa a stagione, senza ovviamente contare le ospitate nelle varie trasmissioni tv per promuovere il talent, partnership con aziende, concerti ed eventi legati alla trasmissione.

Oltremanica, invece, fare il giudice di X Factor è un lavoro addirittura milionario. Pare che il patron Simon Cowell sarebbe arrivato, secondo indiscrezioni riportate dalla stampa, a essere pagato fino a 35 milioni di dollari a stagione, poco più di 30 milioni di euro. Uno stipendio molto diverso rispetto a quello dei suoi colleghi. Proprio per questo motivo, molti giudici avrebbero deciso di dare forfait solo dopo una stagione nel famoso programma televisivo. Il loro stipendio, infatti, sarebbe stato di soli 5 milioni di dollari a stagione, mentre altre fonti parlano di 1 milione di dollari a puntata per ciascuno di loro.