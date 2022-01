A Uomini e Donne si è mostrato così, ma ha completamente rivoluzionato il suo look: da non credere; lo scatto condiviso sui social.

È uno dei protagonisti assoluti di questa stagione di Uomini e Donne. Sin dalle prime puntate ha attirato l’attenzione della tronista Roberta, che ha scelto di portarlo fino alle fine insieme al rivale Luca. Si, parliamo di Samuele, uno dei corteggiatori più amati di sempre.

La sua bellezza è innegabile, ma Samuele ha conquistato il pubblico anche con la sua dolcezza, educazione e gentilezza. In trasmissione siamo abituati a vederlo così, con capelli abbastanza lunghi e ricci e barba. Sapete com’è adesso? Il corteggiatore ha deciso di rivoluzionare il suo look per il 2022. Ecco come si è mostrato sui suoi social!

Uomini e Donne, abbiamo conosciuto Samuele così: ecco il suo nuovo look

Samuele è uno dei corteggiatori di questa edizione di Uomini e Donne. Nello specifico, ha corteggiato la tronista Roberta. Un percorso ormai arrivato al termine: in questi giorni andrà in onda la tanto attesa scelta. Ma, nel frattempo, Samuele ha deciso di cambiare look. Ebbene si, il corteggiatore ha detto addio al suo ciuffo e alla barba e ci ha dato un taglio. Ecco uno scatto condiviso proprio da lui sul suo canale Instagram:

Eh si, Samuele ha deciso di rivoluzionare il suo look! E, nella didascalia del post, ha chiesto ai followers di commentare il suo nuovo aspetto! Una pioggia di complimenti per lui: per molti il corteggiatore è bellissimo in tutte le versione, ma c’è chi era “affezionato” al suo ciuffo e non vede l’ora che ricresca. E voi, cosa ne pensate della scelta di Samuele?

Uomini e Donne, Roberta ha scelto: ecco chi

Se non temete spoiler continuate a leggere! Ebbene si, Roberta ha fatto la sua scelta e la registrazione andrà in onda proprio nelle prime puntate di quest’anno. Chi è il corteggiatore che ha scelto? Proprio lui, Samuele! Per Luca, però, una bella consolazione: è stato scelto come prossimo tronista! Contenti?